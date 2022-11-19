هازارد يتعرض لانتقادات شديدة بسبب زيادة وزنه الملحوظة قبل انطلاق كأس العالم

عاد توجيه الانتقادات اللاذعة إلى إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا ولاعب وسط ريال مدريد، بعد ظهوره بوزن زائد خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام مصر وديا في الكويت، يوم الجمعة.

وعلى الرغم من عدم لعبه مع ريال مدريد، تم استدعاء هازارد للمشاركة مع منتخب بلاده في المجموعة السادسة بكأس العالم التي تنطلق، يوم الأحد في قطر.

وشارك هازارد لمدة 70 دقيقة في المباراة قبل استبداله، لكن موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أشار إلى أن لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 31 عامًا بدت عليه زيادة الوزن بشكل واضح نظرًا لغيابه عن المباريات منذ فترة طويلة.

ولم يظهر لاعب تشيلسي السابق بأداء مقنع وتعرض لانتقادات مختلفة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على المظهر الجسدي له.

كل ذلك بسبب صورة نشرها حساب المنتخب البلجيكي نفسه على "تويتر"، يظهر فيها هازارد على أرض الملعب وهو يرتدي قميصًا مشدودًا عليه بسبب كبر حجم بطنه.

ومن الواضح أنه لا يزال بحاجة لإنقاص وزنه بضعة كيلوغرامات إضافية لا تزال ظاهرة للعيان، وانتشرت الصورة على الفور في بلجيكا وعلقت بعض الجماهير بالسب على قائد المنتخب.

ومن أسباب وصول هازارد لهذا الوزن الزائد عدم المشاركة باستمرار مع فريقه ريال مدريد، حيث لعب 71 دقيقة فى آخر 14 مباراة مع "الميرنغي"، وهو ما أثر على حالته البدنية.

وقال أحد المشجعين عبر حسابه على تويتر: "هل هذا محترف؟"، وقال آخر موجهًا حديثًا للمدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز: "من فضلك، أخرجه من الملعب".