هازارد يتعرض لانتقادات شديدة بسبب زيادة وزنه الملحوظة قبل انطلاق كأس العالم
عاد توجيه الانتقادات اللاذعة إلى إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا ولاعب وسط ريال مدريد، بعد ظهوره بوزن زائد خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام مصر وديا في الكويت، يوم الجمعة.
وعلى الرغم من عدم لعبه مع ريال مدريد، تم استدعاء هازارد للمشاركة مع منتخب بلاده في المجموعة السادسة بكأس العالم التي تنطلق، يوم الأحد في قطر.
وشارك هازارد لمدة 70 دقيقة في المباراة قبل استبداله، لكن موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أشار إلى أن لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 31 عامًا بدت عليه زيادة الوزن بشكل واضح نظرًا لغيابه عن المباريات منذ فترة طويلة.
ولم يظهر لاعب تشيلسي السابق بأداء مقنع وتعرض لانتقادات مختلفة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على المظهر الجسدي له.
كل ذلك بسبب صورة نشرها حساب المنتخب البلجيكي نفسه على "تويتر"، يظهر فيها هازارد على أرض الملعب وهو يرتدي قميصًا مشدودًا عليه بسبب كبر حجم بطنه.
ومن الواضح أنه لا يزال بحاجة لإنقاص وزنه بضعة كيلوغرامات إضافية لا تزال ظاهرة للعيان، وانتشرت الصورة على الفور في بلجيكا وعلقت بعض الجماهير بالسب على قائد المنتخب.
ومن أسباب وصول هازارد لهذا الوزن الزائد عدم المشاركة باستمرار مع فريقه ريال مدريد، حيث لعب 71 دقيقة فى آخر 14 مباراة مع "الميرنغي"، وهو ما أثر على حالته البدنية.
وقال أحد المشجعين عبر حسابه على تويتر: "هل هذا محترف؟"، وقال آخر موجهًا حديثًا للمدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز: "من فضلك، أخرجه من الملعب".
وصرح هازارد في وقت سابق بأنه يمكن أن يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي أي قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي، مستبعدًا رحيله في الميركاتو الشتوي.
وعن زيادة وزنه في فترة ما منذ انضمامه لريال مدريد قال "خلال الموسم يجب أن أعمل وألعب كرة القدم، لكن عندما يكون لدي 3 أسابيع للراحة، أرتاح ولن أتغير، وكانت هذه القصة قبل 4 سنوات، على الرغم من أنها كانت حقيقة، ولكن بعد ذلك قمت بعمل مذهل قبل شهرين من الإصابة، ثم لم يحالفني الحظ بسبب فترة كوفيد-19 وأشياء كثيرة، مثل العديد من الإصابات في العام الثاني".
وأضاف: "لكن خلال 10 سنوات في تشيلسي لعبت 500 مباراة دون إصابات أو أي شيء، ثم خلال عامين كل هذه الإصابات.. إنه شيء لا أستطيع شرحه أو تفسيره".
وتبدأ بلجيكا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كندا في المجموعة السادسة، يوم الأربعاء المقبل، قبل اللعب ضد كندا والمغرب.