مبابي يحضر احتفالية خاصة لإحدى روابط باريس سان جيرمان ويقدم لهم وعدا (فيديو)

بينما ذكرت صحيفة "ماركا" أن "مبابي وعد جماهير باريس سان جيرمان خلال هذا الاجتماع بالفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يؤكد أنه سيبقى لعام آخر".

وتعد علاقة مبابي مع جماهير باريس سان جيرمان قوية للغاية، لذلك يحضر بعض مناسباتهم الخاصة، وهو ما يؤكد أنه ليس من السهل على اللاعب الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء".

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2024، لكن سبق أن زعمت تقارير أنه قد يطلب الرحيل في الصيف المقبل إلى ريال مدريد.