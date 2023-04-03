مبابي يحضر احتفالية خاصة لإحدى روابط باريس سان جيرمان ويقدم لهم وعدا (فيديو)
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى جانب الثنائي جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي، حرصوا على إحياء الذكرى الـ15 لتأسيس إحدى روابط التشجيع الخاصة بناديهم.
وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي تواجدوا في الاحتفالية مع المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "K-Soce Team"، حيث ظهر مبابي بالفعل في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية وهو يحتفل معهم بإشعال الشماريخ والغناء.
كما قام مبابي بالتحدث للجماهير الحاضرة عبر مكبر للصوت، قائلا: "أتحدث نيابة عن جميع اللاعبين، كل أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، أؤكد لكم أننا جميعًا معًا، وهذا العام لم يكن الأفضل، ولم نلبي توقعاتكم ولا توقعاتنا، وفي النهاية كلنا نريد أن نستمر معا ونريد إنهاء الموسم معًا للفوز بالبطولة".
بينما ذكرت صحيفة "ماركا" أن "مبابي وعد جماهير باريس سان جيرمان خلال هذا الاجتماع بالفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يؤكد أنه سيبقى لعام آخر".
وتعد علاقة مبابي مع جماهير باريس سان جيرمان قوية للغاية، لذلك يحضر بعض مناسباتهم الخاصة، وهو ما يؤكد أنه ليس من السهل على اللاعب الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء".
ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2024، لكن سبق أن زعمت تقارير أنه قد يطلب الرحيل في الصيف المقبل إلى ريال مدريد.
وتلقى باريس سان جيرمان، متصدر قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة (1-0) على يد أولمبيك ليون، مساء أمس الأحد.
وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 66 نقطة، لكنه بقي على القمة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، لانس وأولمبيك مارسيليا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.