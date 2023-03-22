إيدرسون يثير الجدل بحديثه عن قرب تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل
قال الحارس إيدرسون إن حالة عدم اليقين بشأن مدرب منتخب البرازيل المقبل تربك الفريق، مضيفًا أنه وباقي زملائه ناقشوا "الاحتمال الكبير" لتولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية.
وترك تيتي المنصب بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.
وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا في فبراير الماضي، نفى فيه تقريرًا عن توصله إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2024.
وقال إيدرسون للصحفيين قبل مباراة البرازيل أمام المغرب في الـ25 من مارس الجاري: "هناك احتمال كبير أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية".
وأضاف حارس مانشستر سيتي أنه تحدث إلى بعض اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد ومن بينهم كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو.
وأوضح: "أبلغوني بأنه مدرب استثنائي يعشقه الجميع. يملك مسيرة ناجحة للغاية. سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها. سنرى في المستقبل القريب ما إذا كان سيصبح مدربًا لمنتخب البرازيل.
"أتمنى الوصول لاتفاق بشأن المدرب في أسرع وقت، ننتظر على أحر من الجمر الوصول إلى اتفاق لأن هناك الكثير من التكهنات. هل سيتولى مدرب برازيلي أو أجنبي المسؤولية؟ نعيش أيضًا في مرحلة من القلق والترقب".
وسبق ودرب أنشيلوتي كاسيميرو قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، فيما ما زال يتولى تدريب فينيسيوس جونيور وميليتاو.
ويرتبط أنشيلوتي بعقد ممتد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.
وتحدث أنشيلوتي عن مستقبله أخيرًا، قائلًا: "هذا قرار للنادي وأريد البقاء هنا لبقية حياتي ولكن هذا الأمر مستحيل، سنتخذ القرار في نهاية الموسم".
وشدد: "فكرتي هي أنني أريد الاستمرار وأتمنى حدوث ذلك، إن كان النادي يريدني لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات سوف أستمتع بالأمر في كلتا الحالتين".