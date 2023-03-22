إيدرسون يثير الجدل بحديثه عن قرب تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

قال الحارس إيدرسون إن حالة عدم اليقين بشأن مدرب منتخب البرازيل المقبل تربك الفريق، مضيفًا أنه وباقي زملائه ناقشوا "الاحتمال الكبير" لتولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية.

وترك تيتي المنصب بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا في فبراير الماضي، نفى فيه تقريرًا عن توصله إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2024.

وقال إيدرسون للصحفيين قبل مباراة البرازيل أمام المغرب في الـ25 من مارس الجاري: "هناك احتمال كبير أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية".