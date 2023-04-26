هل توترت علاقتها بوالدته؟.. تقارير تتحدث عن تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو وجورجينا
زعمت جيوفانا غونزاليس، التي تعمل كصحفية في البرنامج التلفزيوني "Socialité"، أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز على وشك الانفصال.
وقالت جونزاليس إن العديد من القضايا الثقيلة ابتليت بها علاقة النجمين الشهيرين خلال الفترة الماضية.
ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقت كان "الدون" يمثل ريال مدريد ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.
وأنجب رونالدو من جورجينا، التي ترعى كل أبنائه، الطفلة آلانا مارتينيا في 2017، ثم بيلا في 2022، بينما توفي لهما طفل عند ولادته مع بيلا، في العام الماضي.
وقالت جيوفانا غونزاليس، إن "أحد الجانبين منزعج من شيء يفعله الآخر ولا يصلان إلى نقطة وسيطة، والأمور يجب أن تتغير كثيرًا بين الاثنين".
ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير، فإن غضب جورجينا جاء بسبب أن "رونالدو يقضي المزيد والمزيد من الوقت بعيدًا عن عائلته، الأمر الذي أثر على علاقة الثنائي".
فيما قالت تقارير أخرى، إن "جورجينا تقضي أوقاتًا أكبر في مراكز التسوق في الرياض، حيث بدأ اللاعب يشعر بأن هذا الأمر ليس جيدًا، لأنها تقضي أوقاتًا هناك أكثر من وجودها معه".
والدة رونالدو
إلى ذلك، سلط أحد البرامج البرتغالية الشهيرة الضوء على سوء علاقة جورجينا رودريغيز بوالدة النجم البرتغالي، دولوريس أفيرو، حيث نصحها مقدم البرامج البرتغالي أنطونيو برافو، مؤخرًا، خلال مقابلة عبر برنامج "Em Família"، بضرورة تحسين علاقتها مع جورجينا.
وقال أنطونيو برافو: "أعتقد أنها مشكلة متكررة، وهي العلاقة بين دونا دولوريس وصديقات ابنها، في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون ثابتة، ولكن يحق للابن أيضًا أن يكون سعيدًا، وهذا الأمر تكرر مع صديقة رونالدو السابقة إرينا شايك، وأعتقد أن على والدة رونالدو أن تهدأ قليلًا".
أزمة رونالدو مع النصر
على الجانب الكروي، يعيش كريستيانو رونالدو أزمة مع نادي النصر السعودي، حيث قد يشهد موسمًا صفريًا مع "العالمي".
وخسر النصر، الذي ضم رونالدو في صفقة ضخمة وبعقد حتى 2025، بنتيجة 1-صفر أمام 10 لاعبين من الوحدة في قبل نهائي كأس الملك، لتتعلق آماله بحصد لقب بخط رفيع في ظل موقفه الصعب في الدوري.
وخسر النصر في كأس السوبر المحلية في قبل النهائي في يناير، ويحتل المركز الثاني في الدوري متأخرًا بثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة ويتفوق عليه أيضًا في المواجهات المباشرة، وذلك قبل 6 جولات على النهاية.
وفشل النصر بتسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات، فيما كان آخر هدف سجله رونالدو، الشهر الماضي، خلال الفوز 5-صفر على العدالة في الدوري المحلي.
ولن يكون أمام النصر، الذي أحرز لقب الدوري لآخر مرة في 2019، الآن سوى التفكير في الفوز في الجولات الست المقبلة، لكن حتى ذلك لن يكون كافيًا للتتويج، بل سيحتاج أيضًا إلى تعثر الاتحاد في 3 مناسبات على الأقل في 7 مباريات متبقية لقطب مدينة جدة.