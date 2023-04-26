هل توترت علاقتها بوالدته؟.. تقارير تتحدث عن تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أزمة رونالدو مع النصر

على الجانب الكروي، يعيش كريستيانو رونالدو أزمة مع نادي النصر السعودي، حيث قد يشهد موسمًا صفريًا مع "العالمي".

وخسر النصر، الذي ضم رونالدو في صفقة ضخمة وبعقد حتى 2025، بنتيجة 1-صفر أمام 10 لاعبين من الوحدة في قبل نهائي كأس الملك، لتتعلق آماله بحصد لقب بخط رفيع في ظل موقفه الصعب في الدوري.

وخسر النصر في كأس السوبر المحلية في قبل النهائي في يناير، ويحتل المركز الثاني في الدوري متأخرًا بثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة ويتفوق عليه أيضًا في المواجهات المباشرة، وذلك قبل 6 جولات على النهاية.

وفشل النصر بتسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات، فيما كان آخر هدف سجله رونالدو، الشهر الماضي، خلال الفوز 5-صفر على العدالة في الدوري المحلي.

ولن يكون أمام النصر، الذي أحرز لقب الدوري لآخر مرة في 2019، الآن سوى التفكير في الفوز في الجولات الست المقبلة، لكن حتى ذلك لن يكون كافيًا للتتويج، بل سيحتاج أيضًا إلى تعثر الاتحاد في 3 مناسبات على الأقل في 7 مباريات متبقية لقطب مدينة جدة.