ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يكتسح أجاكسيو بخماسية ويرسله للدرجة الثانية

‭ ‬اقترب باريس سان جيرمان أكثر من الرقم القياسي بتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11، بعدما سحق ضيفه أجاكسيو 5-صفر ليرسل منافسه إلى الدرجة الثانية، فيما صبت الجماهير في بارك دي برينس غضبها على ليونيل ميسي، اليوم السبت.

وواجه ميسي، الذي بدأ أساسيا بعد إيقاف من النادي لغيابه عن تدريبات في الشهر الماضي، صيحات استهجان من الجماهير قبل وأثناء المباراة التي كانت من طرف واحد.