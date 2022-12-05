الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية
يخوض المنتخب البرازيلي، مساء اليوم الاثنين، اختبارا جديدا أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
وتقام أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي اليابان وكرواتيا في ثمن النهائي للمونديال.
وتأهلت 4 منتخبات إلى ربع النهائي وهي هولندا والأرجنتين بجانب إنجلترا وفرنسا.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (974) في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.
مشوار المنتخبين
تصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 2-0 والتغلب على سويسرا بنتيجة 1-0 والخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 0-1.
وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي بعدما حل وصيفا للمجموعة الثامنة بعد التعادل مع أوروغواي دون أهداف والخسارة أمام غانا بنتيجة 2-3 والفوز على البرتغال بنتيجة 2-1.
تاريخ المواجهات
فاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-0 في أولمبياد 1964 بينما تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 2002 وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 3-2.
وتقابل المنتخبان مجددا في تجربة ودية عام 2013 انتهت بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 ثم فاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-0 في مباراة ودية عام 2019.
وتقابل المنتخبان في تجربة ودية يوم الـ2 من يونيو الماضي وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 5-1.
أسلحة البرازيل
يتطلع منتخب البرازيل لمواصلة مشواره والتأهل إلى ربع النهائي بحثا عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2002.
وقال المدير الفني تيتي في المؤتمر الصحفي، إنه لا يفكر سوى في مباراة كوريا الجنوبية موضحا أنه سعيد بما قدمه المنتخب البرازيلي من نتاج وأداء ويسعى للتطور في لقاء كوريا وتحقيق الفوز.
ومن المنتظر أن يعود نيمار، نجم المنتخب البرازيلي، لتشكيلة "السيليساو"، ويعتمد المنتخب البرازيلي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي تياغو سيلفا وماركينيوس ودانيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكاس باكيتا وفي صناعة اللعب نيمار وفينسيوس جونيور ورافينيا وفي الهجوم ريتشارليسون.
أوراق كوريا الجنوبية
يأمل منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو تحقيق الفوز على حساب البرازيل ومواصلة مفاجآته بعد تأهله إلى دور الستة عشر بسيناريو مثير بالفوز في الدقائق الأخيرة على البرتغال.
وقال البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، في المؤتمر الصحفي إن فريقه يعلم تماما قيمة مواجهة البرازيل ولكن الفارق الزمني بين هذه المواجهة ونهاية دور المجموعات أمر غريب وكان يجب منح اللاعبين فرصة أكبر لالتقاط الأنفاس.
ويعتمد منتخب كوريا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيونغ جيو كيم وأمامه الرباعي يونغ جون كيم ومين جاي كيم ومون هوان كيم وجين سو كيم في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كانغ إن لي بجانب وو يونغ جيونغ وو يونغ جونغ، مع ثلاثي الهجوم هيونغ مين سون وجيو سونغ تشو وهي تشان جوانغ.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب البرازيلي المرشح المفضل لهذه المواجهة ولكن في ظل المفاجآت التي تشهدها بطولة كأس العالم حاليا يجب عليه الحذر.
وأضاف "المنتخب البرازيلي في حال استعاد خدمات نيمار ستكتمل قوته الضاربة وهو أمر يزيد صعوبة مهمة كوريا التي تراهن على سرعات هيونغ مين سون".