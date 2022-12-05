الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

تاريخ المواجهات

فاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-0 في أولمبياد 1964 بينما تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 2002 وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 3-2.

وتقابل المنتخبان مجددا في تجربة ودية عام 2013 انتهت بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 ثم فاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-0 في مباراة ودية عام 2019.

وتقابل المنتخبان في تجربة ودية يوم الـ2 من يونيو الماضي وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 5-1.