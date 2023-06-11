إنزاغي بعد خسارة إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا: كنا نستحق نتيجة مختلفة

عبر سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، عن فخره بما حققه فريقه رغم مرارة الخسارة من مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت.

وخسر الفريق الإيطالي 1-صفر بهدف رودري في الشوط الثاني، لكن المدرب البالغ عمره 47 عاما ظل مبتهجا بعد موسم صعب كان فيه تحت ضغط شديد عقب إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث كما فاز بلقبي كأس إيطاليا والسوبر.

وأبلغ إنزاغي محطة "سكاي سبورت إيطاليا": "في ليلة كهذه لا يمكنني تحديد لاعبين كانوا دون المستوى، قلت بالأمس إنني لن أستبدل اللاعبين الذين لدي على الإطلاق، واليوم عرف العالم السبب.

"أظهروا للعالم كيف صمدوا ببراعة أمام مانشستر سيتي، المنافس الذي يعرف الجميع قدراته الهائلة".