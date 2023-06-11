أهداف مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ويستهدف مانشستر سيتي التتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، وأيضا يهدف إلى التتويج باللقب لضمان الثلاثية بعد أن نال لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما إنتر ميلان فيريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيق الثنائية بعدما فاز بكأس إيطاليا الشهر الماضي.

وخلال طريقه إلى النهائي حقق مانشستر سيتي الفوز 7 مرات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقى 5 أهداف، في حين حقق إنتر ميلان الفوز 7 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.