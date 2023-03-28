مبابي في الصدارة.. قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية في العالم

واحتل هالاند المركز الثاني في القائمة بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني بعد موسم مذهل في ظهوره الأول مع مانشستر سيتي، سجل فيه حتى الآن 42 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات.

وكان زميله في فريق مانشستر سيتي فيل فودين اللاعب الآخر الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي احتل المركز الخامس مقابل 122 مليون جنيه إسترليني على الرغم من وجود ستة لاعبين في البريميرليغ في القائمة التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يظهر مهاجم آرسنال بوكايو ساكا في القائمة رغم تميزه هذا الموسم بعدما قاد "الغانرز" لصدارة الدوري الممتاز الذي يسعى لحصد لقبه لأول مرة منذ 19 عامًا.

وتم تجاهل لاعبين مثل ماركوس راشفورد، وهاري كين، وكيفن دي بروين، ومارتن أوديغارد، وبرونو فرنانديز في قائمة "فوتبول بنشمارك".

لذلك؛ فقيمة هؤلاء تقل عن 89 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يستحقه الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، الذي اختتم قائمة العشرة الأوائل.