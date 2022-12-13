المغربي أوناحي.. من المجهول إلى نجم في مونديال قطر 2022

بات عدد من لاعبي خط وسط منتخب المغرب محط اهتمام بعض الأندية، وبالأخص عز الدين أوناحي الذي بزغ نجمه في كأس العالم قطر 2022.

وربطت وسائل إعلام إسبانية اللاعب البالغ عمره 22 عاما بالانضمام إلى برشلونة، بينما قال ناديه الفرنسي أنجيه إنه أذعن لفكرة رحيل أوناحي عن صفوفه بعد تألقه في قطر حيث ساعد المغرب على الوصول إلى الدور قبل النهائي.

وحال انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، فإن الفضل في هذه الصفقة سيعود بشكل كامل تقريبا إلى الأداء الذي قدمه في كأس العالم إذ إنه لم يكن معروفا على نطاق واسع خارج المغرب والدوري الفرنسي.

ورغم نحافته، خطف أداء أوناحي الأنظار حتى مع تألق زملائه الذين يفوقونه شهرة والذين فازوا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الستة عشر: "أي لاعبي الفريق المنافس أبهرني؟ تفاجأت مفاجأة سارة باللاعب رقم 8. لم أعد أتذكر اسمه، وأعتذر عن ذلك".