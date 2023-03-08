الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أليانز آرينا" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام في التوقيت ذاته مواجهة بين توتنهام الإنجليزي وضيفه ميلان الإيطالي في إطار منافسات الجولة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين بايرن ميونخ وضيفه باريس سان جيرمان على ملعب "آليانز آرينا" في ألمانيا عند دقات الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.
ويدير اللقاء الحكم دانييلي أورساتو، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل الفريقان 12 مرة قبل مواجهة الليلة، وتقاسم الفريقان مرات الفوز برصيد 6 انتصارات دون أي تعادل.
ولم يفز بايرن ميونخ في آخر لقاءين ضد باريس سان جيرمان وبالنتيجة ذاتها 1-0، وتغلب البايرن في لقاء جولة الذهاب في فرنسا.
وسجل بايرن ميونخ 15 هدفًا مقابل 16 هدفًا أحرزها باريس سان جيرمان، ويعد هداف لقاءات الفريقين كيليان مبابي برصيد 3 أهداف.
أسلحة بايرن ميونخ
يبحث الفريق الألماني عن تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى ربع النهائي بعدما قطع خطوة واسعة بفوزه على حساب باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0.
وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يسعى لاستغلال بعض المشاكل الدفاعية في باريس، مؤكدًا أنه يتطلع لمنع وصول الكرة أيضًا للثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي.
وأضاف: "المباراة بلا شك ستكون قوية وصعبة، وجميع العناصر لدينا جاهزة لتحقيق الفوز".
ويعتمد الفريق البافاري على تشكيلة تضم حارس المرمى يان سومير وأمامه رباعي خط الدفاع دايوت أوباميكانو وماتياس دي ليخت وجوسيب ستانسيتش وألفونسو دافيز مع غياب بنيامين بافارد للإيقاف.
ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره ليون جوريتزكا مع ثلاثي صناعة اللعب توماس مولر وجمال موسيالا وكينغسلي كومان مع المهاجم إيريك موتينغ.
أوراق باريس سان جيرمان
يبحث باريس سان جيرمان عن إنقاذ أحلامه الأوروبية وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب أمام بايرن واقتناص بطاقة التأهل.
ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار وريناتو سانشيز وبيرسنل كيمبيمبي بسبب الإصابة.
وقال كريستوف غالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يحتاج أن يكون أكثر شراسة في لقاء الليلة ويحقق الفوز على حساب بايرن لتعويض ما حدث في لقاء الذهاب.
وأضاف: "المباراة لن تكون سهلة؛ لأن بايرن فريق كبير واعتاد على المنافسة في دوري أبطال أوروبا".
ويعتمد غالتيه على تشكيلة تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه دانيلو بيريرا وسيرجيو راموس وماركينيوس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماركو فيراتي وبجواره فابيان رويز وفيتينها مع ثنائي الأطراف أشرف حكيمي ونونو مينديش وثنائي الهجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون متكافئة إلى حد بعيد رغم تفوق بايرن في لقاء الذهاب ولكن الحظوظ في رأيه ما زالت متساوية.
وأضاف: "بايرن ميونخ يملك لاعبين يقدمون كرة جماعية مميزة، خاصة موسيالا وكيميتش وكومان مع بعض اللمحات الفردية ولكن الفريق متأثر بغياب نجمه ساديو ماني".
وتابع: "باريس لن يتأثر بغياب نيمار مع وجود ميسي ومبابي ولكنه بحاجة للفاعلية وعلاج مشاكله الدفاعية".