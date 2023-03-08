الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أليانز آرينا" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة بين توتنهام الإنجليزي وضيفه ميلان الإيطالي في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين بايرن ميونخ وضيفه باريس سان جيرمان على ملعب "آليانز آرينا" في ألمانيا عند دقات الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

ويدير اللقاء الحكم دانييلي أورساتو، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.