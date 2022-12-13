مباراة المغرب وفرنسا.. مبابي وحكيمي ينحيان الصداقة جانبًا في كأس العالم

سينحي كيليان مبابي وأشرف حكيمي الصداقة جانبًا عندما تواجه فرنسا منتخب المغرب في الدور قبل النهائي لكأس العالم، غدًا الأربعاء، وقد يكون كلاهما وفيًا لوعد سابق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال زيارة لقطر مع باريس سان جيرمان، قال مبابي مازحًا في مقطع فيديو: "لو لعبنا ضد المغرب، سأمزق صديقي"، ورد حكيمي مبتسمًا: "سأركله".

ونظرًا لوجود مبابي على الجهة اليسرى من هجوم فرنسا، سيواجه النجم الفرنسي الظهير الأيمن حكيمي، الذي تربطه به علاقة رائعة منذ انضمام اللاعب المغربي لباريس سان جيرمان قادمًا من إنتر ميلان في 2021.

ويجلس الثنائي معًا خلال رحلات السفر والتنقل ويمارسان ألعاب الفيديو ويقضيان العطلات سويًا.

وبينما لن يضع المغرب خطة معينة لاحتواء خطورة مبابي مثلما فعلت إنجلترا حين ظل كايل ووكر يلاحقه في الخسارة 2-1 في دور الثمانية، يثق المدرب وليد الركراكي في حكيمي.