كونتي ينتقد سرعة عودة الدوري الإنجليزي بعد أيام قليلة من انتهاء كأس العالم

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير اللندني، إنه "غير سعيد بالفعل" بسبب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سريعا وبعد ثمانية أيام فقط من انتهاء كأس العالم، وأشار إلى أنه ربما يقرر إراحة بعض اللاعبين وعدم إشراكهم في مباراة الغد في مواجهة برنتفورد نتيجة لذلك.

ومن بين 12 لاعبا في توتنهام شاركوا في نهائيات قطر 2022 قرر كونتي استبعاد حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس والأرجنتيني كريستيان روميرو من تشكيلة مباراة الغد بعد أن شاركا في المباراة النهائية لكأس العالم الأحد الماضي.

وقال كونتي: "من المستحيل منحهم الكثير من الراحة وبالتأكيد هؤلاء الذين لم يشاركوا في كأس العالم وعملوا طوال أربعة أسابيع فهم في مستوى أفضل من هؤلاء الذين عادوا بعد نهاية كأس العالم.. ولهذا أعتقد أنه لا بد لي من اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لمباراة برنتفورد"، مضيفا أن اللاعبين العائدين من كأس العالم "ليسوا في أفضل مستوى" في الوقت الحالي.