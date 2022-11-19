سبورت: مبابي سيناقش مستقبله مع ملاك باريس سان جيرمان خلال تواجده في قطر
ذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ما زال يرغب في الرحيل وقد يستغل تواجده في قطر للمشاركة رفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لمناقشة ملاك الفريق بشأن مستقبله، في ظل ترقب أندية كبرى لمصيره.
وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد فجرت مفاجأة مؤخرا، وأكدت أن مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه اصطدم برفض إدارة الفريق التي لن تسمح له بالرحيل سوى مقابل مبلغ مالي فلكي يتجاوز 150 مليون يورو.
وأكدت صحيفة "سبورت" أن كيليان مبابي قد يلتزم في المفاوضات مع ملاك باريس سان جيرمان بإنهاء الموسم الحالي ومحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويرغب في الحصول على وعد منهم بإطلاق سراحه في الصيف في حال تحقيق حلم إدارة الفريق الأوروبي.
وأكدت الصحيفة أن كيليان مبابي يرغب في الحصول على اتفاق ودي يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ معقول، كما سيتخلص باريس سان جيرمان من راتبه الكبير، الذي ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنه لم يتحصل عليه كاملا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهو ما أزعج اللاعب.
ويحتاج مبابي في حال الرحيل عن الفريق الفرنسي لتخفيض راتبه للعب لنادٍ كبير لكون الأندية الإنجليزية غير مستعدة لدفع رواتب خيالية تفوق رواتب نجومها بكثير.
ويأمل مانشستر يونايتد في ضم النجم الفرنسي رغم أن مشروعه غير مثير للإعجاب، بينما يضعه ليفربول ضمن أهدافه.
ويستعد مبابي مع رفاقه في منتخب فرنسا لمونديال 2022، حيث يتواجد الديوك في المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وأستراليا وتونس.