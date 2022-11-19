سبورت: مبابي سيناقش مستقبله مع ملاك باريس سان جيرمان خلال تواجده في قطر

ذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ما زال يرغب في الرحيل وقد يستغل تواجده في قطر للمشاركة رفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لمناقشة ملاك الفريق بشأن مستقبله، في ظل ترقب أندية كبرى لمصيره.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد فجرت مفاجأة مؤخرا، وأكدت أن مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه اصطدم برفض إدارة الفريق التي لن تسمح له بالرحيل سوى مقابل مبلغ مالي فلكي يتجاوز 150 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "سبورت" أن كيليان مبابي قد يلتزم في المفاوضات مع ملاك باريس سان جيرمان بإنهاء الموسم الحالي ومحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويرغب في الحصول على وعد منهم بإطلاق سراحه في الصيف في حال تحقيق حلم إدارة الفريق الأوروبي.