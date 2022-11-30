غاريث بيل يكشف موقفه من الاعتزال بعد خروج ويلز من كأس العالم 2022
تعهد غاريث بيل، قائد ويلز، بمواصلة اللعب للمنتخب الوطني، وسط شكوك بشأن مستقبله بعد خروج بلاده من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بهزيمتها 3-صفر أمام إنجلترا، أمس الثلاثاء، في مباراة أُطلق عليها "معركة بريطانيا".
وبعد عودتها إلى كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما، أنهت ويلز البطولة بنقطة واحدة وتذيلت ترتيب المجموعة الثانية عقب تعادلها 1-1 مع الولايات المتحدة في مباراتها الافتتاحية وهزيمتها المخيبة للآمال 2-صفر أمام إيران في المباراة الثانية.
ولم يظهر بيل في الهجوم خلال الشوط الأول أمام إنجلترا قبل أن يضطر المدرب روب بيدج إلى استبداله خلال الاستراحة بسبب مشكلة عضلات الفخذ الخلفية.
وقال بيل، أكثر لاعبي ويلز خوضا للمباريات الدولية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سأستمر لأطول فترة ممكنة وطالما أردت ذلك، من الواضح أنها لحظة صعبة الآن لكن لنحاول مرة أخرى".
وأضاف "لدينا تصفيات (بطولة أوروبا) التي ستبدأ مرة أخرى في مارس ولدينا عدة أشهر للابتعاد عن كرة القدم الدولية وهو أمر مخيب للآمال، كنا نود البقاء لفترة أطول".
وقال روب بيدج إن بيل قدم أداء "ممتازا" قبل الاستراحة.
وأبلغ الصحفيين: "بيل بخير ويريد الأفضل للفريق. كان يعلم أنه إذا عاد إلى الملعب فإنه سيلعب بنحو 70% (من لياقته). لا أعتقد أنها ستكون آخر مرة نراه بقميص ويلز".
ورغم الهزيمة في المباراة التي أقيمت باستاد أحمد بن علي، كان بيدج فخورا بالفريق الذي وصل إلى كأس العالم عبر ملحق التصفيات بعد تفوقه على النمسا وأوكرانيا.
وأشار بيدج: "ننظر إلى ما حدث بإحباط، لكن الوصول إلى هنا في المقام الأول إنجازا رائعا للاعبين. سنبني على ذلك، وهذه هي الصورة الأكبر".
وسجل بيل هدف ويلز الوحيد في النسخة الحالية من كأس العالم التي خطفت التعادل لفريقه أمام أمريكا في الجولة الافتتاحية.
وجمع منتخب ويلز نقطة واحدة في المجموعة بعد تعادل وخسارتين أمام كل من إيران وإنجلترا.