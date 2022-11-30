غاريث بيل يكشف موقفه من الاعتزال بعد خروج ويلز من كأس العالم 2022

تعهد غاريث بيل، قائد ويلز، بمواصلة اللعب للمنتخب الوطني، وسط شكوك بشأن مستقبله بعد خروج بلاده من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بهزيمتها 3-صفر أمام إنجلترا، أمس الثلاثاء، في مباراة أُطلق عليها "معركة بريطانيا".

وبعد عودتها إلى كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما، أنهت ويلز البطولة بنقطة واحدة وتذيلت ترتيب المجموعة الثانية عقب تعادلها 1-1 مع الولايات المتحدة في مباراتها الافتتاحية وهزيمتها المخيبة للآمال 2-صفر أمام إيران في المباراة الثانية.

ولم يظهر بيل في الهجوم خلال الشوط الأول أمام إنجلترا قبل أن يضطر المدرب روب بيدج إلى استبداله خلال الاستراحة بسبب مشكلة عضلات الفخذ الخلفية.