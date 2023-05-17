خيتافي يقدم شكوى ضد ريال مدريد بسبب تبديل "غير قانوني"

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي خيتافي قرر تقديم شكوى رسمية إلى لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد بسبب ما سمَّته "التبديل غير القانوني" الذي تم خلال المباراة التي جمعت بينهما أخيرًا، والذي يراه النادي بأنه غير سليم.

وكان ريال مدريد تفوّق على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 34 في مسابقة الليغا.

وبدوره، أحال اتحاد الكرة الشكوى إلى ريال مدريد وسيكون أمام مسؤولي "الميرنغي" 3 أيام لتقديم الادعاءات التي يعتبرها وستقوم لجنة المنافسة بدراسة الحالة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال قبول الشكوى ستُلغى النتيجة الحالية وسيفوز خيتافي (3-0) على ريال مدريد.