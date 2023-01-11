إيقاف فيران توريس وسافيتش مباراتين بعد اشتباكهما في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة إيقاف مباراتين لكل من ستيفان سافيتش، نجم أتلتيكو مدريد، وفيران توريس، لاعب برشلونة، بعد الاشتباك الذي اندلع بينهما في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني، ما استدعى طردهما من قِبل الحكم.

وحصل كل من فيران توريس، وستيفان سافيتش على بطاقة حمراء، بعد دخولهما في مشاجرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

وجاء تقرير حكم المباراة عن الواقعة كالآتي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب (11) فيران توريس بسبب استمرار جذب المنافس من شعره... وفي الدقيقة 90 تم طرد اللاعب (15) ستيفان سافيتش بسبب جذب المنافس من رقبته، مستخدما ذراعه بقوة مفرطة".