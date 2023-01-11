إيقاف فيران توريس وسافيتش مباراتين بعد اشتباكهما في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة إيقاف مباراتين لكل من ستيفان سافيتش، نجم أتلتيكو مدريد، وفيران توريس، لاعب برشلونة، بعد الاشتباك الذي اندلع بينهما في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني، ما استدعى طردهما من قِبل الحكم.
وحصل كل من فيران توريس، وستيفان سافيتش على بطاقة حمراء، بعد دخولهما في مشاجرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.
وجاء تقرير حكم المباراة عن الواقعة كالآتي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب (11) فيران توريس بسبب استمرار جذب المنافس من شعره... وفي الدقيقة 90 تم طرد اللاعب (15) ستيفان سافيتش بسبب جذب المنافس من رقبته، مستخدما ذراعه بقوة مفرطة".
وانتهت المباراة بفوز البارسا (1-0) لينفرد بصدارة الليغا برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.
ولن يؤثر الإيقاف على موقف توريس من المشاركة في كأس السوبر الإسباني، الذي ينطلق اليوم في السعودية.
ويلعب برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي السوبر الإسباني، مساء غد الخميس، ويمكن للمدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، الاعتماد على فيران في اللقاء دون مشاكل، لأن العقوبة ستطبق على مباريات الدوري الإسباني، إذ سيغيب اللاعب بذلك عن مباراتي خيتافي وجيرونا.