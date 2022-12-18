الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم

ماذا يقول التاريخ؟

بدأت لقاءات المنتخبين في نسخة كأس العالم 1930 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 بهدف لويس مونتي، ثم تقابل المنتخبان في بضع تجارب ودية قبل تجدد الصدام الرسمي في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1978 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 وسجل للأرجنتين دانييل باساريلا وليوبولدو لوكي وأحرز ميشيل بلاتيني للمنتخب الفرنسي.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2018 وفاز بها منتخب فرنسا بنتيجة 4-3 وسجل وقتها للديوك أنطوان غريزمان من ضربة جزاء وبنيامين بافارد وكيليان مبابي (هدفين) وسجل لراقصي التانغو أنخيل دي ماريا وغابرييل ميركادو وسيرجيو أغويرو.

وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم مرتين في نسختي 1998 و2018 كما وصل للمباراة النهائية 3 مرات وخسر من قبل نهائي 2006.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني اللقاء النهائي السادس في مسيرته بعد نسخ 1930 و1990 و2014 التي خسرها و1978 و1986 التي فاز بها.