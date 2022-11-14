ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند في الصدارة وليفاندوفسكي ثالثا

يواصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف على صعيد الدوريات الأوروبية، رغم فشله في التسجيل خلال لقاء برينتفورد الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل توقف الدوريات العالمية بسبب نهائيات كأس العالم 2022.

ويملك إرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، 36 نقطة من 18 هدفا، وهو نفس رصيد النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، الذي يحتل المركز الثاني وأنهى لقاءات الموسم بنهاية الدوري النرويجي.

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني وحامل لقب الموسم الماضي، المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 هدفا.

فيما يحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، ومواطنه كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيغ، متصدر هدافي الدوري الألمانيالألماني، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، المركز الخامس، برصيد 24 نقطة من 12 هدفا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات، المقررة إقامتها على 8 استادات تم تجهيزها لاستضافة العرس العالمي.