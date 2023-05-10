الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة ميلان ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية، مساء اليوم الأربعاء، بين فريق ميلان، ونظيره إنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة إياب دور نصف نهائي البطولة، بين الفريقين، الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

ويواجه المتأهل من الفريقين المتأهل من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة الشهر المقبل في تركيا.