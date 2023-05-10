الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة ميلان ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية، مساء اليوم الأربعاء، بين فريق ميلان، ونظيره إنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتُقام مباراة إياب دور نصف نهائي البطولة، بين الفريقين، الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.
ويواجه المتأهل من الفريقين المتأهل من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة الشهر المقبل في تركيا.
والتقى ميلان وإنتر 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، كان الفوز من نصيب "الروسونيري" مرتين، وتعادلا مرتين، ولم ينجح النيراتزوري أبدًا في تحقيق الفوز.
ويدخل ميلان، المباراة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، ثم تخطى عقبة توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16، ثم تجاوز غريمه نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.
أما إنتر، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ثم تجاوز بورتو البرتغالي في دور الـ16 بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لينجح بعدها في تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي في ربع النهائي بنتيجة 5-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
موعد المباراة والقناة الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق على أحداثها حفيظ دراجي.