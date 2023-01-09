نويل لوغرانت يعتذر لزيدان بعد تصريحاته المسيئة

ًّأصدر نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانًا رسميا تقدم خلاله بالاعتذار للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، عن تصريحاته التي أدلى بها أخيرًا لإذاعة "RMC".

وقال نويل لوغرانت عبر بيان رسمي صادر من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين "لوغرانت يعترف بأن ما قاله لم يكن مناسبًا ويعتذر بهذه الطريقة لزين الدين زيدان".

وأضاف "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري الشخصية ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح عليه زيدان، أنا آسف حقا".

وكان نادي ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًّا من أجل الرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضد أسطورة فرنسا والملكي، زين الدين زيدان.