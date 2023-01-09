نويل لوغرانت يعتذر لزيدان بعد تصريحاته المسيئة
ًّأصدر نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانًا رسميا تقدم خلاله بالاعتذار للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، عن تصريحاته التي أدلى بها أخيرًا لإذاعة "RMC".
وقال نويل لوغرانت عبر بيان رسمي صادر من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين "لوغرانت يعترف بأن ما قاله لم يكن مناسبًا ويعتذر بهذه الطريقة لزين الدين زيدان".
وأضاف "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري الشخصية ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح عليه زيدان، أنا آسف حقا".
وكان نادي ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًّا من أجل الرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضد أسطورة فرنسا والملكي، زين الدين زيدان.
وقال لوغرانت في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية "لا يهمني أين يذهب زيدان، لن أجيب على هاتفي إذا قام بالاتصال بي، يذهب أينما يريد سواء أكان إلى نادٍ أم إلى منتخب، مثل: البرازيل".
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، ديدييه ديشان، بعد الفشل في المحافظة على لقب كأس العالم في قطر 2022.
كما حثت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على الاعتذار.
وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية هي الأخرى رسالة عبر حسابها على "تويتر": "كانت تصريحات لوغرانت في غير محلها، كان هناك شيء من انعدام الاحترام لأسطورة يحبها الجميع في فرنسا".
وأضافت: "يجب على رئيس اتحاد الكرة الفرنسي ألا يقول مثل هذه التصريحات، عليك بالاعتذار عما قلته عن زيدان".
وكان كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بدوره أعرب عن غضبه مما قاله لوغرانت.
وكتب مبابي عبر تويتر: "زيدان هو فرنسا، بهذه الطريقة نحن لا نحترم الأسطورة".