تقرير: ريال مدريد يتوقع مشاركة كريم بنزيما في حال التأهل لنهائي مونديال الأندية

وغاب عن ريال مدريد في الهزيمة بهدف نظيف أمام ريال مايوركا كل من بنزيما والمدافع إيدر ميليتاو للإصابة، وكذلك أصيب الحارس تيبو كورتوا خلال فترة الإحماء ليعتمد أنشيلوتي على الأوكراني الشاب أندري ليونين.

وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة أمام فالنسيا الخميس الماضي، والتي منعته من السفر إلى مايوركا، لكن النادي الملكي والمدرب الإيطالي يتوقعان بأنه يمكن الاعتماد على بنزيما يوم السبت المقبل في حال الوصول للنهائي.

وأعلن ريال مدريد أخيرا إصابة البلجيكي إيدين هازارد بسبب تعرضه لإصابة جديدة في ركبته اليسرى، فضلا عن فيرلان ميندي المصاب في فخذه وغاب عن مباراة ريال مايوركا فضلا عن لوكاس فاسكيز المصاب في التواء في الكاحل وسيغيب عن مواجهة الأهلي.

ومن المؤكد غياب بنزيما عن مواجهة الأهلي المصري، لكن هذا سيتغير إذا وصل ريال مدريد إلى النهائي يوم السبت ضد الفائز من فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا، وسيكون بنزيما ضمن التشكيلة الأساسية فقط إذا بلغ ريال مدريد النهائي أو إذا اضطر لخوض مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت أيضًا.