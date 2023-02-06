تقرير: ريال مدريد يتوقع مشاركة كريم بنزيما في حال التأهل لنهائي مونديال الأندية
ذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على كريم بنزيما في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في حال تأهل النادي الملكي للنهائي.
ويعاني ريال مدريد من إصابات كثيرة قبل السفر في وقت لاحق، اليوم الإثنين، للرباط لمواجهة الأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا في قبل نهائي مونديال الأندية.
وغاب عن ريال مدريد في الهزيمة بهدف نظيف أمام ريال مايوركا كل من بنزيما والمدافع إيدر ميليتاو للإصابة، وكذلك أصيب الحارس تيبو كورتوا خلال فترة الإحماء ليعتمد أنشيلوتي على الأوكراني الشاب أندري ليونين.
وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة أمام فالنسيا الخميس الماضي، والتي منعته من السفر إلى مايوركا، لكن النادي الملكي والمدرب الإيطالي يتوقعان بأنه يمكن الاعتماد على بنزيما يوم السبت المقبل في حال الوصول للنهائي.
وأعلن ريال مدريد أخيرا إصابة البلجيكي إيدين هازارد بسبب تعرضه لإصابة جديدة في ركبته اليسرى، فضلا عن فيرلان ميندي المصاب في فخذه وغاب عن مباراة ريال مايوركا فضلا عن لوكاس فاسكيز المصاب في التواء في الكاحل وسيغيب عن مواجهة الأهلي.
ومن المؤكد غياب بنزيما عن مواجهة الأهلي المصري، لكن هذا سيتغير إذا وصل ريال مدريد إلى النهائي يوم السبت ضد الفائز من فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا، وسيكون بنزيما ضمن التشكيلة الأساسية فقط إذا بلغ ريال مدريد النهائي أو إذا اضطر لخوض مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت أيضًا.
أما كورتوا فسيغيب عن مواجهة الأهلي وربما يمتد غيابه إلى مباراة ليفربول في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منتصف الشهر الحالي.
وسيعتمد أنشيلوتي مرة أخرى على رودريغو في الهجوم إلى جوار ماركو أسينسيو، وذلك من أجل الفوز بلقب كأس العالم للأندية التي أصبحت بطولة أكثر من ضرورية بعد السقوط في كأس السوبر الإسباني والتأخر عن برشلونة متصدر الليغا بفارق ثماني نقاط.
وسيكون لقب كأس العالم للأندية الأول للنادي في عام 2023 وسيأتي اللقب في حال تحقيقه بداية جيدة لفترة مقبلة سيخوض خلالها ريال مدريد أيضًا قبل نهائي كأس الملك ضد برشلونة ودور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.