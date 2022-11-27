الأرجنتين تسقط المكسيك وتستعيد توازنها في كأس العالم 2022

حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على حساب المكسيك، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بكأس العالم.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 64.

وسدد ميسي الكرة بطريقة أكثر من رائعة، من خارج منطقة الجزاء، لتهز شباك أوتشوا.

وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني لصالح الأرجنتين في الدقيقة 87.