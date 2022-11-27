الأرجنتين تسقط المكسيك وتستعيد توازنها في كأس العالم 2022
حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على حساب المكسيك، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بكأس العالم.
ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 64.
وسدد ميسي الكرة بطريقة أكثر من رائعة، من خارج منطقة الجزاء، لتهز شباك أوتشوا.
وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني لصالح الأرجنتين في الدقيقة 87.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد عادل ميسي رصيد مواطنه دييغو مارادونا في كأس العالم بتسجيل (8 أهداف).
وأضافت أن ميسي يفصله هدفان فقط عن معادلة رصيد جابرييل باتيستوتا (10)، الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.
وأوضحت أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006، سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.
وقفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات. وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.