وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسي جوست فونتين

وسطع نجم فونتين بانتزاعه لقب هداف الدوري الفرنسي العام 1958 بتسجيله 34 هدفا، وتم استدعاؤه للانضمام إلى فرنسا في مونديال ذلك العام في السويد، ليصبح أحد أبرز هدافي العالم، بتسجيله 13 هدفا في المونديال على مدار المباريات التي خاضها “الديوك”، افتتحها فونتين بثلاثية في شباك الأوروغواي، وهدفين في مرمى يوغسلافيا وأيرلندا، وهدف في شباك المجر، وآخرها رباعية في مرمى ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فونتين مهاجما خطيرا حيث سجل 259 هدفا في 283 مباراة في مسيرته على مستوى الأندية، كما كان أحد اللاعبين البارزين في تشكيلة ستاد رانس التاريخية التي بلغت نهائي كأس أوروبا في 1959.

وخسر ستاد رانس، الذي فاز بثلاثة ألقاب في دوري الأضواء الفرنسي مع فونتين، بنتيجة 2-صفر أمام ريال مدريد لكن فونتين تصدر هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.