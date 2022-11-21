الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي إنجلترا ضد إيران وأمريكا أمام ويلز
تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022.
ويلتقي منتخب إنجلترا منافسه الإيراني في مواجهة قوية، بينما يلعب منتخب أمريكا ضد ويلز في المجموعة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراتي المجموعة الثانية بالمونديال.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة إنجلترا وإيران في الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت قطر والسعودية على ملعب "خليفة" الدولي.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي والكأس إكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.
ويلتقي منتخب أمريكا وويلز في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر والسعودية على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس بصوت المعلق أحمد البلوشي، وقناة الكأس إكسترا 1 وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.
ماذا يقول التاريخ؟
يلعب المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى ضد إيران في أي مناسبة ودية أو رسمية، كما إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران يواجه الإنجليزي للمرة الأولى.
وعمل كيروش لسنوات مساعدًا للسير أليكس فيرغسون في تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسبق أن تقابل منتخبا أمريكا وويلز مرتين من قبل الأولى في تجربة ودية عام 2003 وفاز المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0 كما تقابلا وديًّا مرة أخرى في عام 2020 وتعادلا دون أهداف.
إنجلترا ضد إيران
يفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره ببطولة كأس العالم بقيادة مديره الفني غاريث ساوثغيت بحثًا عن تحقيق اللقب الذي لم يحصده الإنجليز سوى مرة واحدة عام 1966.
ويعاني المنتخب الإنجليزي بعض الغيابات بسبب الإصابات قبل المونديال على رأسها ثنائي تشيلسي بن تشيلويل ورييس جيمس، كما إن اللاعب جيمس ماديسون عانى من الإصابة قبل لقاء إيران ولن يلحق باللقاء بخلاف كايل ووكر.
وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب بلاده يطمع في الوصول لإنجاز في مونديال قطر ولكنه لا يستبعد مفاجآت من إيران مؤكدًا أن المنتخب الإيراني لديه عناصر مميزة ومدرب قدير.
ومن المقرر أن يعتمد المنتخب الإنجليزي على تشكيلة تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي هاري ماغواير وجون ستونز وكيران تريبيير ولوك شاو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ديكلان رايس وبجواره جودي بيلينغهام وماسون ماونت وفي الهجوم هاري كين وبوكايو ساكا ورحيم سترلينغ.
في المقابل، أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي، أنه سيواجه أفضل نسخة للمنتخب الإنجليزي منذ عام 1966، موضحًا أن هذا الجيل للمنتخب الإنجليزي يملك الواقعية وهو أمر افتقدته أجيال سابقة تعامل معها حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد.
ويعتمد منتخب إيران على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفارد وأمامه الرباعي مرتضى بورعليغنجي ومجيد حوسيني وصادق محرمي وميلاد محمدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سعيد عزت الله وبجواره روزبه جشمي وأمامهما صانع الألعاب إحسان حاج صافي وعلى الأطراف علي رضا جهانبخش ووحيد أميري وفي الهجوم مهدي طارمي.
وقال ضياء السيد، مساعد كيروش السابق في منتخب مصر، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب الإنجليزي سيعاني في اختراق دفاع إيران لأن كيروش يجيد التنظيم الدفاعي كما إن عدم إحراز هدف مبكر سيساعد كيروش على المزيد من التنظيم.
وأوضح أن تصريحات كيروش هدفها إعطاء الثقة الزائدة للاعبي إنجلترا قبل مواجهة إيران وهو سلاح نفسي مهم يجيده المدرب البرتغالي.
أمريكا ضد ويلز
تبدو مواجهة المنتخب الأمريكي ضد ويلز متكافئة إلى حد بعيد ولكن الطموحات لدى المنتخبين لتحقيق الفوز تجعل التنافسية عالية في هذه المواجهة.
وقال المدرب جريج بيرهالتر، المدير الفني لمنتخب أمريكا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه كوَّن فريقًا شابًّا يسعى من خلاله إلى تقديم مستويات مميزة في المونديال.
ويعتمد منتخب أمريكا على تشكيلة تضم الحارس مات تيرنر وأمامه آرون لونغ ووالكر زيميرمان وسيرجينو ديست ودي آندر يدلن في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تيلر آدامز وويستون ماكيني وكيلين أكوستا مع ثلاثي الهجوم جيوفاني ريينا وريكاردو بيبي وكريستيان بوليسيتش.
ويسعى منتخب ويلز بقيادة مدربه روبرت بيغ لتحقيق الفوز وتقديم بداية قوية وهو ما أكده المدرب في المؤتمر الصحفي، مشيرُا إلى صعوبة لقاء أمريكا خاصة أن اللقاء سيكون متكافئًا.
ويعتمد منتخب ويلز على تشكيلة تضم حارس المرمى واين هينسي وأمامه الثلاثي جوي رودون ورايس نورتون وبن كابانغو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوي موريل وديلان ليفيت وكونور روبرتس ونيكو ويليامز مع ثلاثي الهجوم غاريث بيل ودانييل جيمس وبرينيان جونسون.