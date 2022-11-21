الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي إنجلترا ضد إيران وأمريكا أمام ويلز

إنجلترا ضد إيران

يفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره ببطولة كأس العالم بقيادة مديره الفني غاريث ساوثغيت بحثًا عن تحقيق اللقب الذي لم يحصده الإنجليز سوى مرة واحدة عام 1966.

ويعاني المنتخب الإنجليزي بعض الغيابات بسبب الإصابات قبل المونديال على رأسها ثنائي تشيلسي بن تشيلويل ورييس جيمس، كما إن اللاعب جيمس ماديسون عانى من الإصابة قبل لقاء إيران ولن يلحق باللقاء بخلاف كايل ووكر.

وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب بلاده يطمع في الوصول لإنجاز في مونديال قطر ولكنه لا يستبعد مفاجآت من إيران مؤكدًا أن المنتخب الإيراني لديه عناصر مميزة ومدرب قدير.

ومن المقرر أن يعتمد المنتخب الإنجليزي على تشكيلة تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي هاري ماغواير وجون ستونز وكيران تريبيير ولوك شاو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ديكلان رايس وبجواره جودي بيلينغهام وماسون ماونت وفي الهجوم هاري كين وبوكايو ساكا ورحيم سترلينغ.

في المقابل، أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي، أنه سيواجه أفضل نسخة للمنتخب الإنجليزي منذ عام 1966، موضحًا أن هذا الجيل للمنتخب الإنجليزي يملك الواقعية وهو أمر افتقدته أجيال سابقة تعامل معها حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد.

ويعتمد منتخب إيران على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفارد وأمامه الرباعي مرتضى بورعليغنجي ومجيد حوسيني وصادق محرمي وميلاد محمدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سعيد عزت الله وبجواره روزبه جشمي وأمامهما صانع الألعاب إحسان حاج صافي وعلى الأطراف علي رضا جهانبخش ووحيد أميري وفي الهجوم مهدي طارمي.

وقال ضياء السيد، مساعد كيروش السابق في منتخب مصر، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب الإنجليزي سيعاني في اختراق دفاع إيران لأن كيروش يجيد التنظيم الدفاعي كما إن عدم إحراز هدف مبكر سيساعد كيروش على المزيد من التنظيم.

وأوضح أن تصريحات كيروش هدفها إعطاء الثقة الزائدة للاعبي إنجلترا قبل مواجهة إيران وهو سلاح نفسي مهم يجيده المدرب البرتغالي.