ماذا طلب خلدون المبارك من غوارديولا عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؟

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الحوار الذي دار بينه وبين خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.

ونال السيتي اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما هزم إنتر ميلان 1-0 في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول في تركيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "manchestereveningnews"، فإن خلدون المبارك حرص على التأكيد أن غوارديولا سيكون على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل لتولي المسؤولية، وأن النادي لديه تطلعات مرة أخرى للتنافس على الألقاب في كل مسابقة يذهبون إليها، مذكرًا إياه بوجهة نهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل، التي ستقام في لندن.