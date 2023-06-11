ماذا طلب خلدون المبارك من غوارديولا عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؟
كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الحوار الذي دار بينه وبين خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.
ونال السيتي اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما هزم إنتر ميلان 1-0 في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول في تركيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "manchestereveningnews"، فإن خلدون المبارك حرص على التأكيد أن غوارديولا سيكون على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل لتولي المسؤولية، وأن النادي لديه تطلعات مرة أخرى للتنافس على الألقاب في كل مسابقة يذهبون إليها، مذكرًا إياه بوجهة نهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل، التي ستقام في لندن.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي بمدينة لندن الإنجليزية المباراة النهائية لموسم 2023/2024.
وكان ردَّ عليه غوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس، قائلًا: "قلت للرئيس خلدون المبارك، أعطني استراحة من فضلك، من المستحيل التفكير في الموسم المقبل بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، فلم أعد أملك أي طاقة للتفكير، نحن نحتاج إلى استراحة فقد كانت فترة طويلة جدًّا، الآن حان وقت الاحتفال".
وحقق المدرب الإسباني، البالغ 52 عامًا، بذلك كل الألقاب الممكنة مع سيتي بعدما أحرز مواطنه رودري الهدف الوحيد في إستاد أتاتورك في الدقيقة الـ68 خلال الفوز 1-صفر على منافسه الإيطالي.
وعادل إنجاز أليكس فيرغسون الذي قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال في 1999، ونال غوارديولا 12 لقبًا كبيرًا مع سيتي بجانب لقبين لدرع المجتمع.
ولم يكتف بذلك، بل أصبح أول مدرب يحقق ثلاثيتين من الألقاب بعد إنجازه مع برشلونة في 2009 حين فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال.