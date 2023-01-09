وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب رئيس الاتحاد بالاعتذار عن الكلمات المسيئة لزين الدين زيدان

أثارت تصريحات نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن زين الدين زيدان، والتي وصفت بقلة احترام، الكثير من الجدل والاحتجاج ضده، حيث دخلت أميلي كاستيغا، وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية، على الخط أيضًا.

وكان لوغريت تحدث في مقابلة مع شبكة RMC الفرنسية عن إمكانية انتقال زيدان لتدريب منتخب البرازيل، قائلا "سأكون مندهشا إذا ذهب إلى هناك، يفعل ما يريد، هذا ليس شأني. لم يسبق لي أن التقيت به. لم نفكر قط في الانفصال عن ديدييه ديشان".

وأضاف "زيدان يمكنه الذهاب حيث يريد لتدريب أي نادِ في أوروبا، سيكون لديه ما يشاء، لكني لا أستطيع تصديق تدريبه للبرازيل".

ونفى رئيس الاتحاد الفرنسي الاتصال بزيدان للتفاوض معه بشأن تدريب المنتخب الوطني، موضحًا "لم أتصل به حتى هاتفيا، لماذا أتصل به لقد اتفقت مع ديدييه".