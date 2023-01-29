ذا صن: كريستيانو رونالدو وجه دعوة لـ4 نجوم من مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجَّه دعوة لبعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في المملكة العربية السعودية لتوديعهم بعد خروجه من الفريق الإنجليزي وتوقيعه للنصر السعودي.
وحسب الصحيفة انفصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد حين كان برفقة منتخب بلاده البرتغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022؛ ما يعني أنه لم يكن لديه الوقت لوداعهم.
ويتواصل حاليًّا النجم البرتغالي مع أصدقائه المقربين في مانشستر يونايتد لتنظيم لقاء لوداعهم سواء في البرتغال أو لزيارته في المملكة العربية السعودية.
وبعث رونالدو رسائل "واتساب" لبعض أصدقائه من أجل تنظيم لقاء بعدما غادر مجموعة لاعبي مانشستر يونايتد على تطبيق التراسل الشهير.
وقال مصدر من مانشستر يونايتد للصحيفة: "لا يزال هناك عدد قليل من اللاعبين هنا لا يملكون سوى الاحترام لرونالدو، الذين كانوا يشعرون بالحزن بشأن انتهاء كل شيء لأنهم لم يودعوه".
وأضاف المصدر: "لقد ترك أخيرًا مجموعة (واتساب) الخاصة باللاعبين، لكنه وعد بالبقاء على اتصال مع القليل منها ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة والمملكة العربية السعودية لمشاهدته وهو يلعب، هاري ماغواير وبرونو فرنانديز وكاسيميرو ورافائيل فاران جميعهم رفقاء".
ونقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفاخرة للبرتغال، وحسب المصدر ذاته، فقد كان عدة لاعبين يأملون في الفوز بإحدى سياراته كما فعل سيرجيو أغويرو حين غادر مانشستر سيتي.