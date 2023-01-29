ذا صن: كريستيانو رونالدو وجه دعوة لـ4 نجوم من مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجَّه دعوة لبعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في المملكة العربية السعودية لتوديعهم بعد خروجه من الفريق الإنجليزي وتوقيعه للنصر السعودي.

وحسب الصحيفة انفصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد حين كان برفقة منتخب بلاده البرتغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022؛ ما يعني أنه لم يكن لديه الوقت لوداعهم.

ويتواصل حاليًّا النجم البرتغالي مع أصدقائه المقربين في مانشستر يونايتد لتنظيم لقاء لوداعهم سواء في البرتغال أو لزيارته في المملكة العربية السعودية.