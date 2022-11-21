كأس العالم.. لماذا يستخدم حراس سويسرا نظارات بطيئة الحركة في التدريبات؟ (صور)
يستخدم حراس مرمى منتخب سويسرا المشاركة في كأس العالم 2020 في قطر نظارات شمسية بطيئة الحركة في التدريبات لمحاولة الحصول على أفضلية في البطولة.
ويتطلع الحارس المخضرم يان سومر ورفاقه إلى تحقيق مفاجأة في كأس العالم، حيث ارتدى حراس المرمى السويسريون نظارات شمسية خاصة في يورو 2020 من أجل المساعدة في تحسين الأداء.
وبعد مسيرتهم الرائعة إلى ربع النهائي في نسخة العام الماضي من بطولة أوروبا والتي أطاحوا خلالها بفرنسا بطلة العالم ، فإنهم يتطلعون إلى التقدم بشكل أفضل هذه المرة في قطر.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن سومر وزميله غريغوري كوبل ارتدوا نظارات واقية ذكية في التدريبات في قطر، والتي تتميز بمواصفات تعمل بالبطارية وتعطي تأثير بطيئا للكرة وتساعد على تحسين توقعاتهم للكرة.
وصنعت هذه النظارات شركة VisionUp اليابانية وتبلغ تكلفتها ما يزيد عن 350 جنيهًا إسترلينيًا.
تبدأ سويسرا مشوارها في المجموعة السابعة في المونديال بمواجهة الكاميرون، يوم الخميس المقبل، قبل خوض مهمة ضخمة أمام البرازيل بطلة العامل سبع مرات يوم الاثنين المقبل وستختتم مشوارها في الدور الأول ضد صربيا.
وأكملت سويسرا استعداداتها لكأس العالم بالخسارة 2-صفر أمام غانا الأسبوع الماضي.
وبعد الهزيمة، قال المدير الفني مراد ياكين: "كان علينا أن نأخذ في الحسبان الكثير من الأشياء: الحرارة والتحكم في الحمل البدني. عندما نجري ثلاثة تغييرات في الشوط الأول وتغييرين مرة أخرى في الدقيقة 60، من الواضح أن النتيجة ليست هي الأولوية".
وأضاف ياكين: "علينا أن نأخذ كل شيء في الاعتبار. لا يزال لدينا الوقت للاستعداد. كان الجو دافئًا للغاية. ومن الواضح أن اللاعبين لم يتأقلموا بعد. لعبنا بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة، ثم من الواضح أن الإرهاق قد حل على اللاعبين. مثل هذه الهزيمة لا تخرجنا عن المسار الصحيح. نحن نعرف ما يمكننا القيام به."
وبالإضافة للمخضرم سومر يقود الفريق أصحاب الخبرة غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، بينما استعاد ياكين بأربعة حراس مرمى بسبب مخاوف بشأن إصابة أي من الحراس الأساسيين.