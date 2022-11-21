كأس العالم.. لماذا يستخدم حراس سويسرا نظارات بطيئة الحركة في التدريبات؟ (صور)

يستخدم حراس مرمى منتخب سويسرا المشاركة في كأس العالم 2020 في قطر نظارات شمسية بطيئة الحركة في التدريبات لمحاولة الحصول على أفضلية في البطولة.

ويتطلع الحارس المخضرم يان سومر ورفاقه إلى تحقيق مفاجأة في كأس العالم، حيث ارتدى حراس المرمى السويسريون نظارات شمسية خاصة في يورو 2020 من أجل المساعدة في تحسين الأداء.

وبعد مسيرتهم الرائعة إلى ربع النهائي في نسخة العام الماضي من بطولة أوروبا والتي أطاحوا خلالها بفرنسا بطلة العالم ، فإنهم يتطلعون إلى التقدم بشكل أفضل هذه المرة في قطر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن سومر وزميله غريغوري كوبل ارتدوا نظارات واقية ذكية في التدريبات في قطر، والتي تتميز بمواصفات تعمل بالبطارية وتعطي تأثير بطيئا للكرة وتساعد على تحسين توقعاتهم للكرة.

وصنعت هذه النظارات شركة VisionUp اليابانية وتبلغ تكلفتها ما يزيد عن 350 جنيهًا إسترلينيًا.