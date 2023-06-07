تشيلسي يدخل في مفاوضات لضم نيمار

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ مفاوضاته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت القناة في تقرير لها اليوم، إن "تشيلسي دخل على خط المفاوضات أمام مانشستر يونايتد من أجل ضم نيمار، في الميركاتو المقبل".

ورغم ارتباط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، فإن النادي الباريسي قد يستمع للعروض المقدمة للاعب من أجل التخلص منه بسبب كثرة الإصابات والراتب الكبير وعدم تقديم المردود المنتظر في المباريات الكبرى.