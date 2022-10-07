بعمر 22 عاما.. أرقام هالاند لم يقترب منها ميسي أو رونالدو أو مبابي
يسير النرويجي إيرلينغ هالاند نحو تحطيم كافة الأرقام القياسية الممكنة والتي لم يقترب منها أي من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، وبالطبع كيليان مبابي.
وبعد تسجيل 19 هدفا في 12 مباراة مع مانشستر سيتي وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (14 هدفا في ثماني مباريات) وفي دوري أبطال أوروبا (خمسة أهداف في ثلاث مباريات)، لا يزال هالاند البالغ عمره 22 عاما فقط يريد المزيد.
هالاند الذي لا يمكن إيقافه: ما هي حدوده ...؟
قال بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي عن مهاجمه الشاب: "الأرقام تتحدث عن نفسها. إنها مخيفة، بصراحة إنه يفعل ما فعله من قبل في النرويج والنمسا وألمانيا. هذا ليس شيئًا علمته إياه. الجودة التي لدينا تساعده على التسجيل".
لكن برز سؤال مهم عقب تألق المهاجم النرويجي اللافت، وهو هل سيتمكن من تسجيل أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو وميسي؟
يتخيل النقاد في إنجلترا وأوروبا عدد الأهداف التي سيتمكن من تسجيلها هذا الموسم وما إذا كان سيتمكن من تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في عدد الأهداف في موسم واحد. إن الأهداف الـ34 التي أحرزها أندي كول (نيوكاسل 1994) وآلان شيرر (بلاكبيرن 1995) في موسم من 42 مباراة في الدوري الإنجليزي و32 هدفاً لصلاح (ليفربول 2018) في 38 مباراة باتت في خطر.
وقد سجل ديكسي دين 60 هدفا (إيفرتون عام 1928) في رقم قياسي، لكن بالمعدل الحالي لهالاند (هدف واحد لكل 1.6 مباراة) ، يمكنه أيضًا التغلب على 82 هدفًا سجلها ميسي في موسم 2011/2012 بأكمله وكريستيانو 117 هدفًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.
لا كريستيانو ولا ميسي
في عمره الحالي 22 عامًا ، لم يقترب رونالدو أو ميسي من الأرقام التي حققها هالاند، حيث سجل 154 هدفًا في 194 مباراة لعبها المهاجم النرويجي في أندية برينه ومولده بالنرويج وسالزبورغ النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي، وفقًا لبيانات موقع "transfermarkt".
ناهيك عن أدائه في صفوف فرق الشباب، في عمر 22 عامًا وشهرين ونصف الشهر، سجل ميسي 80 هدفًا في 162 مباراة (0.5 في المتوسط) مع برشلونة. في موسم 2008/2009 ، الذي فاز فيه بكل شيء تحت قيادة غوارديولا كسر النجم الأرجنتيني (38 هدفًا) رغم أن سقفه كان حتى ذلك الحين 17 هدفًا في 2006/2007.
وفي المقابل يبدو معدل هالاند أكثر ثباتا 44 هدفا في 2019-20 بين سالزبورغ ودورتموند، و41 في 2020-21 و 29 في 2021-22 مع دورتموند، وفي الوقت الحالي، 19 مع سيتي.
وسجل رونالدو، الذي انتقل من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد، 53 هدفًا في 214 مباراة في عمر هالاند الحالي (0.25 في المتوسط). وحينها لم يصبح بعد المهاجم الذي يتمتع بالشغف لتسجيل الأهداف وأصبح فيما بعد أعظم هداف تاريخي في كرة القدم للمنتخبات الوطنية (117 هدفا) والهداف التاريخي لريال مدريد (451 هدفا). لم يكن الأمر كذلك حتى العام التالي (2007/2008) عندما تألق كمهاجم (42 هدفًا) حيث حصل على الحذاء الذهبي.
وفي دوري أبطال أوروبا حيث ترك هالاند بصماته. مع سالزبورغ بدأ البطولة بتسجيل عدد كبير من الأهداف (ثمانية أهداف في خمس مباريات) وفي موسمه الرابع في البطولة القارية الكبرى واصل فرض قانونه.
وسجل 28 هدفًا في 22 مباراة في البطولة، حيث أحرز هالاند بالفعل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أهداف أساطير مثل ريفالدو ولويس سواريز طوال مسيرتهم المهنية (27 هدفا). ومتوسط عدد أهدافهم في كل مباراة (1.27) أعلى من 98 فريقًا! شاركوا في المسابقة.
يتفوق في المقارنات
كما أنه يفوز بالمقارنات. في أول 28 مباراة له ، سجل كريستيانو (الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا) ثلاثة أهداف وميسي (الثاني في الترتيب برصيد 127) 14 هدفا حتى مبابي منافسه الكبير على عرش عالم كرة القدم في العقد المقبل، تأخر في أول 28 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (17 هدفًا).
وسجل نجم باريس سان جيرمان، عندما كان في 22 من عمره، 131 هدفًا في 202 مباراة. قريب من هالاند ... لكن ليس أعلى منه. المهاجم النرويجي له معاييره الخاصة.
وقال هالاند عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي: "كنت أعلم أنني سأتأقلم، لكن كل شيء يسير بسرعة. بالنسبة لي كان الأمر يتعلق بالوصول إلى هناك، وعدم التفكير كثيرًا، وعدم محاولة القيام بأشياء أكثر من اللازم، ومحاولة فعل أفضل ما أفعله، وهو تسجيل الأهداف".