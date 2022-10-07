بعمر 22 عاما.. أرقام هالاند لم يقترب منها ميسي أو رونالدو أو مبابي  

هالاند الذي لا يمكن إيقافه: ما هي حدوده ...؟

قال بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي عن مهاجمه الشاب: "الأرقام تتحدث عن نفسها. إنها مخيفة، بصراحة إنه يفعل ما فعله من قبل في النرويج والنمسا وألمانيا. هذا ليس شيئًا علمته إياه. الجودة التي لدينا تساعده على التسجيل".

لكن برز سؤال مهم عقب تألق المهاجم النرويجي اللافت، وهو هل سيتمكن من تسجيل أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو وميسي؟

يتخيل النقاد في إنجلترا وأوروبا عدد الأهداف التي سيتمكن من تسجيلها هذا الموسم وما إذا كان سيتمكن من تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في عدد الأهداف في موسم واحد. إن الأهداف الـ34 التي أحرزها أندي كول (نيوكاسل 1994) وآلان شيرر (بلاكبيرن 1995) في موسم من 42 مباراة في الدوري الإنجليزي و32 هدفاً لصلاح (ليفربول 2018) في 38 مباراة باتت في خطر.

وقد سجل ديكسي دين 60 هدفا (إيفرتون عام 1928) في رقم قياسي، لكن بالمعدل الحالي لهالاند (هدف واحد لكل 1.6 مباراة) ، يمكنه أيضًا التغلب على 82 هدفًا سجلها ميسي في موسم 2011/2012 بأكمله وكريستيانو 117 هدفًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.