غوندوغان يرد على تقارير رغبة برشلونة في ضمه بالميركاتو الشتوي

حرص الألماني إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي، الرد على التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس، فإن غوندوغان أصبح الهدف الأول لبرشلونة في يناير 2023، وذلك بالنظر إلى وضعه مع مانشستر سيتي.

ويرغب برشلونة في استغلال حقيقة أن عقد النجم الألماني مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2023، ويقدم عرضًا إلى النادي الإنجليزي للتخلي عن اللاعب في يناير المقبل بدلًا من خسارته بالمجان.

ومن جانبه، قال غوندوغان في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، يوم الإثنين: "أنا مرتاح جدًا، ما زال صيف 2023 يبدو بعيدًا جدًا، أنا لست قلقًا حقًا، ليس من الواضح حتى ما الذي سيحدث لمدربنا بيب غوارديولا، فهو يستمر عقده حتى عام 2023 فقط ولا أحد يعرف كيف يخطط".

وأضاف: "أشعر بارتياح في مانشستر سيتي وأنا راضٍ بشكل كبير، أرغب بشكر مانشستر سيتي على الخبرة التي حصلت عليها واللحظات المذهلة التي عشتها مع الفريق. لا يسعني التفكير سوى بالبقاء لسنوات أخرى هنا".