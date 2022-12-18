المشجع المنحوس يعلن المنتخب الذي سيرتدي ملابسه في نهائي كأس العالم (فيديو)

كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس" عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، الذي سيجمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل".

وتصادف أن كل الفرق التي ارتدى "الحجري"، الذي يعرف أيضا باسم "مجومبا"، قميصها قد خسرت، منذ بداية المونديال، عدا مباراة فرنسا ضد المغرب، حيث ارتدي قميص "الديوك" ولكنهم حققوا الفوز في قبل النهائي ليصعدوا لملاقاة الأرجنتين.