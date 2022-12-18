المشجع المنحوس يعلن المنتخب الذي سيرتدي ملابسه في نهائي كأس العالم (فيديو)
كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس" عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، الذي سيجمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل".
وتصادف أن كل الفرق التي ارتدى "الحجري"، الذي يعرف أيضا باسم "مجومبا"، قميصها قد خسرت، منذ بداية المونديال، عدا مباراة فرنسا ضد المغرب، حيث ارتدي قميص "الديوك" ولكنهم حققوا الفوز في قبل النهائي ليصعدوا لملاقاة الأرجنتين.
وفشل "مجومبا" في نقل النحس إلى "الديوك"، ليحقق منتخب فرنسا الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب المغرب.
وكان المشجع العماني قال في مقابلة سابقة عبر قناة "الكاس" القطرية، إنه لا يعارض وصفه بـ"المشجع المنحوس" بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها، موضحا أن ما حدث له في كأس العالم جاء عن طريق المصادفة.
وتم تداول فيديو جديد للحجري وهو يحاول شراء قميص منتخب الأرجنتين من بعض المحال في الدوحة، ولكن العاملين رفضوا منحه هذا القميص، حتى أن أحد العاملين قال له "ميسي مسكين يبحث عن اللقب منذ 2014".
وأكد "الحجري" في نهاية الفيديو أنه سيرتدي قميص المنتخب الفرنسي في مواجهة الأرجنتين، مشددا: "سأرتدي قميص فرنسا من فوق إلى تحت".
وكان قد تم تداول صورة للمشجع العماني وهو يرتدي قميص الأرجنتين، ولكن تبين أنه قام بنشرها عبر حسابه في "إنستغرام" بداية مونديال كأس العالم، وتحديدا في مباراة الأرجنتين ضد السعودية، وليس كما يتم تداوله والإشارة له على أنها صورة جديدة له مؤخرا وهو يرتدي قميص "التانغو".
وفي مقابلة سابقة مع قنوات "بي إن سبورتس"، استعرض الحجري المنتخبات التي "نحسها"، قائلا: "هناك ناس يعتقدون بأنني ساحر، لكن حظوظ".