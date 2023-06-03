جماهير باريس سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد ميسي في آخر مباراة له مع الفريق (فيديو)

رغم أنها آخر مبارياته رسميا مع الفريق، واصلت جماهير باريس سان جيرمان عادتها بإطلاق صافرات الاستهجان بعدما أعلن المذيع الداخلي اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن التشكيلة الرسمية للفريق التي ستواجه كليرمون، مساء اليوم السبت.

وقال باريس سان جيرمان، اليوم، رسميا، إن ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه كليرمون في ختام الدوري في وقت لاحق من اليوم، وفور ذكر المذيع الداخلي للملعب اسم ميسي في التشكيلة الرسمية، انطلقت صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني، وهو عكس ما حدث عند ذكر اسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق.