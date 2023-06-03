جماهير باريس سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد ميسي في آخر مباراة له مع الفريق (فيديو)
رغم أنها آخر مبارياته رسميا مع الفريق، واصلت جماهير باريس سان جيرمان عادتها بإطلاق صافرات الاستهجان بعدما أعلن المذيع الداخلي اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن التشكيلة الرسمية للفريق التي ستواجه كليرمون، مساء اليوم السبت.
وقال باريس سان جيرمان، اليوم، رسميا، إن ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.
ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه كليرمون في ختام الدوري في وقت لاحق من اليوم، وفور ذكر المذيع الداخلي للملعب اسم ميسي في التشكيلة الرسمية، انطلقت صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني، وهو عكس ما حدث عند ذكر اسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق.
وشهدت علاقة ميسي وجماهير باريس سان جيرمان الفترة الماضية توترا متزايدا بين الجانبين.
وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين رويترز أنه تلقى عرضا من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن الهلال يرغب في الإعلان عن التعاقد مع ميسي، يوم الثلاثاء المقبل.
وعرض الهلال نحو 400 مليون يورو في الموسم لضم اللاعب الأرجنتيني الذي يشغل منصب سفير السياحة السعودية منذ العام الماضي.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى عودة ميسي لبرشلونة، بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وأحرز ميسي 21 هدفا وصنع 20 هدفا مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في موسميه مع الفريق، ولم يستطع قيادته لعبور دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.