باريس سان جيرمان يبدأ محادثات تجديد عقد ليونيل ميسي
كشفت إذاعة "RMC" الفرنسية، أن محادثات تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بدأت بالفعل.
النجم الأرجنتيني انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مفاجئة مطلع الموسم الماضي، وتطمح الجماهير الكتالونية في عودة البرغوث الأرجنتيني من جديد لصفوف البلوغرانا.
ولكن الصحفي الفرنسي لويك تانزي، قال في تقريره عبر "RMC"، يوم الأربعاء، إن "الرؤية التي يهدف إليها اللاعب بالفعل هي تحقيق بطولات كبرى قبل مُغادرته سان جيرمان، وهي رؤية ترضي مجلس الإدارة، حيث يعمل حاليا كلّ من كامبوس، المدير الرياضي للنادي، وناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بالفعل على الجوانب المالية، حيث يستهدفان الحصول على موافقة ميسي بالتجديد قبل مشاركته في كأس العالم قطر 2022".
كما أشارت صحيفة "ليكيب"، إلى أن "ميسي أخبر إدارة ناديه بأنه لا يريد ترك باريس سان جيرمان دون الفوز بلقب كبير".
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه عدة تقارير عن رغبة برشلونة في استعادة أسطورته خلال الموسم المقبل.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن ميسي يجري بالفعل، مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، حسبما نشرت الصحافة البريطانية في الأيام الماضية، كما يسعى باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالتوقيع على عقد جديد أو تمديد عقده الحالي.
وسبق أن صرح ميسي بأنه لا يركز حاليًا على حسم مستقبله، لكنه يفكر في تقديم مستويات جيدة مع منتخب بلاده الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.
وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بموافقة الطرفين.
ويخرج باريس سان جيرمان لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي، قبل الجولة الأخيرة.
ميسي يقدم موسما مميزا حتى الآن مع باريس سان جيرمان في كافة البطولات، حيث أسهم في 25 هدفا، بتسجيل 12 هدفا وصناعة 13 في 17 مباراة.