باريس سان جيرمان يبدأ محادثات تجديد عقد ليونيل ميسي

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه عدة تقارير عن رغبة برشلونة في استعادة أسطورته خلال الموسم المقبل.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن ميسي يجري بالفعل، مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، حسبما نشرت الصحافة البريطانية في الأيام الماضية، كما يسعى باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالتوقيع على عقد جديد أو تمديد عقده الحالي.

وسبق أن صرح ميسي بأنه لا يركز حاليًا على حسم مستقبله، لكنه يفكر في تقديم مستويات جيدة مع منتخب بلاده الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بموافقة الطرفين.

ويخرج باريس سان جيرمان لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي، قبل الجولة الأخيرة.

ميسي يقدم موسما مميزا حتى الآن مع باريس سان جيرمان في كافة البطولات، حيث أسهم في 25 هدفا، بتسجيل 12 هدفا وصناعة 13 في 17 مباراة.