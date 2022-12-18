تحمل تاريخ تتويج ميسي بكأس العالم.. تغريدة غامضة تثير الجدل

اشتهر مشجع أرجنتيني على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة قبل نهائي كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد، وذلك بفضل تغريدة تقول إن ليونيل ميسي سيكون بطل العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك رغم أنه كتب التغريدة في مارس/آذار 2015.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، إن التغريدة التي نشرها خوسيه ميغيل بولانكو كانت في 20 مارس/آذار 2015، بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في 18 ديسمبر 2022.

وبعد أيام قليلة من حجز رفاق ليونيل ميسي مكانا في المباراة النهائية، بدأت تغريدة المشجع في الظهور من جديد ويتردد صداها على شبكات التواصل الاجتماعي، فتتجاوز 6500 مشاركة و21000 إعجاب.

وكتب بولانكو في تغريدته قبل سبع سنوات: "في 18 ديسمبر 2022، ليونيل ميسي البالغ من العمر 34 عامًا سيفوز بكأس العالم ويصبح أعظم لاعب في كل العصور. تذكروا ذلك بعد سبع سنوات".

ولتحقيق توقعات خوسيه ميغيل بولانكو، يحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى خطوة واحدة تتمثل في الفوز على بطلة العالم الحالية فرنسا على ملعب لوسيل.