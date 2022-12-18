تحمل تاريخ تتويج ميسي بكأس العالم.. تغريدة غامضة تثير الجدل
اشتهر مشجع أرجنتيني على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة قبل نهائي كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد، وذلك بفضل تغريدة تقول إن ليونيل ميسي سيكون بطل العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك رغم أنه كتب التغريدة في مارس/آذار 2015.
وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، إن التغريدة التي نشرها خوسيه ميغيل بولانكو كانت في 20 مارس/آذار 2015، بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في 18 ديسمبر 2022.
وبعد أيام قليلة من حجز رفاق ليونيل ميسي مكانا في المباراة النهائية، بدأت تغريدة المشجع في الظهور من جديد ويتردد صداها على شبكات التواصل الاجتماعي، فتتجاوز 6500 مشاركة و21000 إعجاب.
وكتب بولانكو في تغريدته قبل سبع سنوات: "في 18 ديسمبر 2022، ليونيل ميسي البالغ من العمر 34 عامًا سيفوز بكأس العالم ويصبح أعظم لاعب في كل العصور. تذكروا ذلك بعد سبع سنوات".
ولتحقيق توقعات خوسيه ميغيل بولانكو، يحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى خطوة واحدة تتمثل في الفوز على بطلة العالم الحالية فرنسا على ملعب لوسيل.
وتعافت الأرجنتين من هزيمتها المفاجئة أمام السعودية في افتتاح مباريات دور المجموعات بهدفين مقابل هدف لتتصدر المجموعة، بعدما مرت بختام عصيب لدور المجموعات ثم تغلبت 2-1 على أستراليا في دور الستة عشر، ثم فرطت في تقدمها 2-صفر أمام هولندا عندما اهتزت شباكها بهدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في دور الثمانية قبل أن تتأهل بركلات الترجيح.
لكن الأرجنتين استعادت قوتها أخيرا أمام كرواتيا، حيث تغلبت على الفريق الذي أطاح بالبرازيل من دور الثمانية، لتتقدم إلى النهائي وهي في أفضل حالاتها.
وسيشهد نهائي الأحد مشاركة ميسي للمرة الـ 26 في مباراة بكأس العالم، لينفرد بالرقم القياسي للأكثر مشاركة في البطولة، وهو ما يرجح أن الإنجازات باتت في انتظار نجم باريس سان جيرمان والهداف التاريخي لبرشلونة صاحب البنية الجسدية الضئيلة.