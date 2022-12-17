شاب لبناني يطلب الزواج من فتاة خلال مباراة المغرب ضد كرواتيا (فيديو)

شهدت مدرجات إستاد خليفة الدولي الذي يجمع منتخبي المغرب وكرواتيا، مساء السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مشهدا رائعا بعرض شاب الزواج على حبيبته.

ووفقا لما نشرته قناة "الكاس" الناقلة للمباراة عبر حسابها الموثق على تويتر، فإن شابا لبنانيا يرتدي قميص المغرب قد فاجأ صديقته في المدرجات بطلب يدها للزواج، حيث وافقت بالفعل.

وقال العريس ويدعى سهيل: "والدتها لبنانية وعندها عيادة في الدوحة وعزمتنا نأتي لحضور البطولة، وحضرت من أمريكا لطلب يدها في مباراة المغرب لأنهم شرفوا العرب".