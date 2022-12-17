شاب لبناني يطلب الزواج من فتاة خلال مباراة المغرب ضد كرواتيا (فيديو)
شهدت مدرجات إستاد خليفة الدولي الذي يجمع منتخبي المغرب وكرواتيا، مساء السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مشهدا رائعا بعرض شاب الزواج على حبيبته.
ووفقا لما نشرته قناة "الكاس" الناقلة للمباراة عبر حسابها الموثق على تويتر، فإن شابا لبنانيا يرتدي قميص المغرب قد فاجأ صديقته في المدرجات بطلب يدها للزواج، حيث وافقت بالفعل.
وقال العريس ويدعى سهيل: "والدتها لبنانية وعندها عيادة في الدوحة وعزمتنا نأتي لحضور البطولة، وحضرت من أمريكا لطلب يدها في مباراة المغرب لأنهم شرفوا العرب".
وأحرز ميسلاف أورشيتش هدفا رائعا ليمنح كرواتيا التقدم 2-1 على المغرب في الشوط الأول، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم لكرة القدم، اليوم السبت.
ومنح يوسكو غفارديول التقدم لكرواتيا بضربة رأس بعد سبع دقائق من البداية بعد تمريرة من إيفان بريشيتش.
لكن التقدم الكرواتي لم يدم سوى دقيقتين، إذ أدرك أشرف داري التعادل للمغرب بعدما استفاد من ركلة حرة حاول لوفرو ماير إبعادها لكنها وصلت إليه ليهز الشباك.
وأعاد أورشيتش التقدم للفريق الأوروبي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 42.