لويس سواريز يسجل ثلاثية في أول مباراة ويستهل مشواره بلقب مع غريميو (فيديو)
استمتع مهاجم أوروغواي لويس سواريز بانطلاقة خيالية مع غريميو بعد أن سجل ثلاثية في الشوط الأول ليقود النادي البرازيلي للتتويج بكأس السوبر ريكوبا غاوتشا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
وأحرز سواريز، المنضم إلى غريميو في صفقة مجانية عقب مغادرة ناسيونال في أوروغواي، ثلاثة أهداف خلال 37 دقيقة في الفوز 4-1 على ساو لويز في مستهل الموسم الجديد.
وتضمنت الأهداف تسديدة من فوق الحارس وأخرى مباشرة حين أحرز غريميو كل أهدافه بالشوط الأول.
وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2013 التي يسجل فيها سواريز (35 عاما) ثلاثية في الشوط الأول منذ كان يدافع عن قميص ليفربول أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وودع سواريز، الذي لعب أيضا لأندية أياكس أمستردام وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ناسيونال في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد أن ساعد نادي صباه في الفوز بالدوري في أوروغواي.
وسينافس غريميو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي هذا الموسم بعد صعوده العام الماضي.