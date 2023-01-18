لويس سواريز يسجل ثلاثية في أول مباراة ويستهل مشواره بلقب مع غريميو (فيديو)

استمتع مهاجم أوروغواي لويس سواريز بانطلاقة خيالية مع غريميو بعد أن سجل ثلاثية في الشوط الأول ليقود النادي البرازيلي للتتويج بكأس السوبر ريكوبا غاوتشا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وأحرز سواريز، المنضم إلى غريميو في صفقة مجانية عقب مغادرة ناسيونال في أوروغواي، ثلاثة أهداف خلال 37 دقيقة في الفوز 4-1 على ساو لويز في مستهل الموسم الجديد.

وتضمنت الأهداف تسديدة من فوق الحارس وأخرى مباشرة حين أحرز غريميو كل أهدافه بالشوط الأول.