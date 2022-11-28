سونغ: الكاميرون لا تتعرض لضغوط غير عادلة بسبب إيتو

قلل ريغوبير سونغ، مدرب الكاميرون، من شأن التلميحات بأن فريقه يتعرض لضغوط غير عادلة من النجم السابق صامويل إيتو، الذي توقع قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر نهائيا أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم بين منتخب بلاده والمغرب.

ونفى سونغ، الذي يواجه منتخب صربيا في المجموعة السابعة، اليوم الاثنين، حدوث خلاف مع إيتو المهاجم السابق لإنتر ميلان وبرشلونة وتشيلسي، وقال إن التوقعات المحيطة بالمنتخب والتي تستند للتنبؤات الجريئة لإيتو لم تكن سبب خسارة الكاميرون 1-صفر أمام سويسرا في المباراة الافتتاحية.

ولم تفز "الأسود التي لا تقهر" بأي مباراة في كأس العالم منذ الانتصار على السعودية في عام 2002 عندما كان إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة الآن، آخر لاعب يسجل هدفا يمنح منتخب البلاد الانتصار.

وقال سونغ للصحفيين يوم الأحد "رئيس الاتحاد شغوف بكرة القدم. هو نفسه كان لاعبا، يعيش ويتنفس ويحلم بكرة القدم لكنه لا يضع أي عبء أو ضغط على كاهلنا".

"ليس هذا هو السبب في أن لاعبي فريقي لم يسجلوا أمام سويسرا. أود أن أقول في بعض الأحيان إنه يريد حتى أن يرتدي قميص الفريق وينزل إلى الملعب للمشاركة، لأنه يريد بذل كل ما في وسعه".

"رئيس الاتحاد رجل يحظي بالاحترام وهو داعم لنا للغاية.. ويسهل التحدث إليه. إنه منفتح ونتواصل كثيرا".

وستتجه الكاميرون صاحبة المركز الثالث وصربيا، التي خسرت 2-صفر أمام البرازيل المرشحة للفوز بالبطولة، إلى مواجهة اليوم الاثنين واضعين في الاعتبار أن أي هزيمة أخرى ستجعلهما يتعثران بشدة في سعيهما للوصول لدور الستة عشر.

ومع مواجهة الكاميرون للبرازيل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة، دعم سونغ لاعبيه لمواجهة صربيا وتحقيق الانتصار.

وقال سونغ: "نعرف بالضبط ما تخبئه لنا الأيام، ستكون مباراة حاسمة ونحن مستعدون بشكل جيد. نعلم ما يتعين علينا القيام به، ونملك العقلية السليمة".

"متشوقون للذهاب لخوض المباراة. لا يمكننا الانتظار حتى تنطلق صفارة البداية حتى نبدأ العمل".

"أعتقد أنك سترى وجها مختلفا لهذا المنتخب الكاميروني وسنقوم بإسكات منتقدينا".