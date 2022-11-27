مارتينيز حارس الأرجنتين: تحدثت مع طبيب نفسي بعد الخسارة أمام السعودية

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، عن ما مر به بعد هزيمة فريقه المفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام السعودية في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مارتينيز إنه عانى كثيرا واضطر للتحدث مع طبيب نفساني بعد الهزيمة بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري، موضحا في المؤتمر الصحفي عقب الفوز بهدفين نظيفين على المكسيك يوم السبت في الجولة الثانية "لقد عانيت كثيرا هذه الأيام. تحدثت مع طبيب نفسي لأنهم (السعودية) سددوا على المرمى مرتين بهدفين.

وأضاف حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا "لدي 45 مليون أرجنتيني خلفي ويجب أن أعطي المزيد".

يأمل مارتينيز الآن في الحفاظ على شباكه نظيفة عندما تواجه الأرجنتين بولندا في آخر مباراة في المجموعة الثالثة يوم الأربعاء لضمان التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.