الغاني أتسو لاعب هاتاي سبور محاصر تحت أنقاض زلزال تركيا
أفادت تقارير صحفية بأن الغاني كريستيان أتسو، جناح تشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق، محاصر تحت الأنقاض بعد الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا، فجر اليوم الإثنين.
وقالت صحيفة "ستار" التركية، إن عملية البحث والإنقاذ جارية للعثور على نجم غانا بعد أن حوصر تحت أنقاض الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه تم إنقاذ بعض اللاعبين وشخصين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور من تحت الأنقاض، وكان بينهم بوراك أوكسوز، الذي كان يرتدي قميص الفريق وحالة بيرتوغ يلدريم جيدة أيضًا.
ونجا أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس من الجهاز الفني لهاتاي سبور من الحطام، كما خرج كريم أليسي من تحت الأنقاض وصحته جيدة.
وظل مدير هاتاي سبور الرياضي تانر سافوت وكريستيان أتسو تحت الأنقاض، ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول العثور عليهما.
وانضم أتسو، البالغ عمره 31 عاما، إلى نادي هاتاي سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز قادما من الرائد السعودي الصيف الماضي.
وتعين على المتخصصين إنقاذ العديد من أعضاء فريقه الجديد بعد وقوع الزلزال الذي ضرب إقليم كهرمان مرعش وهز وسط وجنوب تركيا وشمال سوريا خلال الليل، وتلاه زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.7 درجة في ذات المنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نحو 1014 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط وجنوب تركيا خلال الليل.
ووصف أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى.
ويتخذ نادي هاتاي سبور من إقليم كهرمان مرعش مقرا له؛ ولذلك تأثر بشدة من جراء الزلزال، بينما لا تزال الجهود جارية للعثور على أتسو وسافوت في أسرع وقت ممكن.
وأشار أردوغان إلى أن نحو تسعة آلاف شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ، وأن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و45 دولة أخرى، مؤكدا أن عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 5385، من بينهم 2470 انتشلوا من تحت الأنقاض.