الغاني أتسو لاعب هاتاي سبور محاصر تحت أنقاض زلزال تركيا

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه تم إنقاذ بعض اللاعبين وشخصين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور من تحت الأنقاض، وكان بينهم بوراك أوكسوز، الذي كان يرتدي قميص الفريق وحالة بيرتوغ يلدريم جيدة أيضًا.

ونجا أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس من الجهاز الفني لهاتاي سبور من الحطام، كما خرج كريم أليسي من تحت الأنقاض وصحته جيدة.

وظل مدير هاتاي سبور الرياضي تانر سافوت وكريستيان أتسو تحت الأنقاض، ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول العثور عليهما.

وانضم أتسو، البالغ عمره 31 عاما، إلى نادي هاتاي سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز قادما من الرائد السعودي الصيف الماضي.

وتعين على المتخصصين إنقاذ العديد من أعضاء فريقه الجديد بعد وقوع الزلزال الذي ضرب إقليم كهرمان مرعش وهز وسط وجنوب تركيا وشمال سوريا خلال الليل، وتلاه زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.7 درجة في ذات المنطقة.