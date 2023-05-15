إنزاغي: مباراة إنتر ضد ميلان واحدة من أهم المباريات في تاريخ الفريق الحديث
وصف سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، مواجهة فريقه لنظيره ميلان، التي ستجمعهما، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الأهم لفريقه في التاريخ الحديث".
ويحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة إنتر وميلان في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر في الأسبوع الماضي على نفس الملعب بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتاريان.
وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، قبل مواجهة ميلان غدا: "إنها ليلة مهمة للغاية، أعيش هذه الليالي جميعها بنفس الطريقة، غدا مباراة تاريخية، واحدة من أهم المباريات في تاريخ الإنتر، نحن نعلم مدى أهمية هذا اللقاء، لدينا ميزة نستحقها ولكن يجب أن نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب".
وأضاف: "نحن على بعد 90 دقيقة من حلم مع هؤلاء الرجال الرائعين، بفضلهم وصلنا أيضًا إلى نهائي كأس إيطاليا".
وعن تركيزه حاليا على التفكير في النهائي، شدد: " نحن فريق ناضج وجاد، لم نفعل أي شيء، ليس علينا التكهن وإدارة أي شيء قبل عبور مباراة الغد".
وكان ميلان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، ثم تخطى عقبة توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر، ثم تجاوز غريمه نابولي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.
أما إنتر، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ثم تجاوز بورتو البرتغالي في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لينجح بعدها في تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي في ربع النهائي بنتيجة 5-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.