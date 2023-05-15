إنزاغي: مباراة إنتر ضد ميلان واحدة من أهم المباريات في تاريخ الفريق الحديث

وصف سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، مواجهة فريقه لنظيره ميلان، التي ستجمعهما، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الأهم لفريقه في التاريخ الحديث".

ويحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة إنتر وميلان في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر في الأسبوع الماضي على نفس الملعب بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتاريان.