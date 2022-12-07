كريستيانو رونالدو ينفي انتقاله إلى النصر السعودي

نفى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، توصله لأي اتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل، وذلك بعد انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقال رونالدو، البالغ عمره 37 عامًا، عقب فوز منتخب بلاده 6-1 على سويسرا وبلوغ دور الثمانية لكأس العالم لمواجهة المغرب، يوم السبت المقبل، في رده على سؤال بشأن صحة تعاقده مع "العالمي": "لا، هذا غير صحيح"، وذلك وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وبعد المواجهة مع سويسرا، مر كريستيانو رونالدو سريعًا عبر المنطقة المختلطة في ملعب لوسيل، ولكن كان لا يزال لديه الوقت للرد على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية انتقاله للنصر ثم عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية.