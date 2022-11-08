المحكمة الرياضية ترفض طعن تشيلي وتؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم

ستلعب الإكوادور في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر بعد أن قالت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنًا من الإكوادور.

لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم 3 نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب "استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة".