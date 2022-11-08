المحكمة الرياضية ترفض طعن تشيلي وتؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم
ستلعب الإكوادور في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر بعد أن قالت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطنًا من الإكوادور.
لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم 3 نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب "استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة".
وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والسنغال وهولندا ومن المقرر أن يواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية الدولة المضيفة عندما تنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وفي سبتمبر أيلول الماضي رفض الاتحاد الدولي (فيفا) طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري كاستيو الذي قالت تشيلي إنه لم يكن مؤهلا للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.
وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي.
واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.
ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.