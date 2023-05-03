ليكيب: مستقبل ميسي بين الهلال وإنتر ميامي.. عودته إلى برشلونة معقدة
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن آخر تطورات أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والذي قرر ناديه الفرنسي إيقافه بشكل فوري لمدة أسبوعين، مع حرمانه من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.
وجاءت هذه العقوبات بسبب سفر ميسي برفقة عائلته إلى السعودية دون إذن النادي وتغيبه عن المران منذ يوم الإثنين.
وتواجد ميسي في السعودية ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنه "بسبب الأمور المعقدة في برشلونة فإن مستقبل ميسي من المرجح أن ينحصر بين عرضي إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي على وجه التحديد".
وأضاف التقرير: "في السعودية يتم تجهيز أكبر عقد في تاريخ كرة القدم من أجل النجم الأرجنتيني، وفي ظل التطورات الكبيرة التي حدثت في الأسابيع الماضية، فقد أصبح العرض السعودي هو المفضل لميسي".
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن "خطة ميسي الأساسية هي الاستمرار في أوروبا، لكن ما لم يأتِ نادٍ آخر جديد ويظهر في الصورة، فالأرجح أن يقوم ليونيل ميسي بتعديل خطته".
وأشارت: "اهتمام نادي إنتر ميامي موجود منذ سنوات، فهم يغرونه بأمورٍ كثيرة، منها أن يحظى ميسي بأسهم في النادي، لكن الاهتمام الأمريكي لم يكن الأعلى ترشيحًا حتى الآن".
وكانت "ليكيب" قد ذكرت أمس، أن مسؤولي سان جيرمان قرروا عدم تجديد عقد ميسي، وبالتالي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.
وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقّع على عقدٍ لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمي قررت عدم عرض التمديد.
وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 مايو.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، وينتهي الدوري في الثالث من يونيو.
ميسي سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.