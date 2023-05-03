ليكيب: مستقبل ميسي بين الهلال وإنتر ميامي.. عودته إلى برشلونة معقدة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن آخر تطورات أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والذي قرر ناديه الفرنسي إيقافه بشكل فوري لمدة أسبوعين، مع حرمانه من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

وجاءت هذه العقوبات بسبب سفر ميسي برفقة عائلته إلى السعودية دون إذن النادي وتغيبه عن المران منذ يوم الإثنين.

وتواجد ميسي في السعودية ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.