فرحة جنونية من سبيد بعد مقابلة كريستيانو رونالدو وشقيقته (فيديو)
أبدى اليوتيوبر الشهير "سبيد" فرحة عارمة، بعد أن نجح أخيرًا في تحقيق حلمه من خلال لقائه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك، التي جمعتهما، مساء السبت، في كأس أمم أوروبا 2024.
وفي مقطع تم تداوله عقب المباراة، شوهد رونالدو وهو ينزل من سيارته قبل الرحيل من الملعب ليقابل سبيد، الذي بمجرد أن رآه سقط على الأرض من فرحته، قبل أن يقف مجددا ويحتضن النجم البرتغالي ويلتقط معه عدة صور.
ولم تقتصر فرحة سبيد فقط على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام، ولكنه أوضح هذه الفرحة أيضًا من خلال حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، حيث نشر صوره مع "الدون"، وعلق عليها قائلاً: "لقد التقيت مع رونالدو".
كما بدا سعيدا للغاية بمقابلة كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو، التي تواجدت في الملعب لدعم النجم البرتغالي.
و"سبيد" أحد صانعي المحتوى على "يوتيوب"، ومن أكثر الداعمين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يقوم بعمل بث مباشر لساعات طويلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد كل ما يقوم به "الدون"، وحاول من قبل مقابلته خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد لكنه لم يتمكن من ذلك، حتى تحقق حلمه أخيرا، يوم السبت.
وسجل برونو فرنانديز ثنائية وأضاف برناردو سيلفا هدفا ليقودا البرتغال للفوز 3-صفر على ضيفتها البوسنة، محققة انتصارها الثالث على التوالي في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
ويتصدر فريق المدرب روبرتو مارتينيز المجموعة العاشرة برصيد تسع نقاط وسيسعى لتحقيق رابع انتصار على التوالي عندما يواجه أيسلندا يوم الثلاثاء. وتستضيف البوسنة، صاحبة المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، لوكسمبورغ في الجولة المقبلة.
هيمن أصحاب الأرض على المباراة منذ البداية لكن افتتحوا التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بتوقيع سيلفا الذي سجل هدفه الدولي الـ 11 مستغلا تمريرة فرنانديز.
وضاعف فرنانديز تقدم البرتغال بضربة رأس رائعة مستغلا تمريرة عرضية من روبن نيفيز في الدقيقة الـ 77 قبل أن يهز الشباك مجددا بتسديدة مباشرة قوية في الوقت بدل الضائع محرزا هدفه الدولي الـ 15.