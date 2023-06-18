فرحة جنونية من سبيد بعد مقابلة كريستيانو رونالدو وشقيقته (فيديو)

أبدى اليوتيوبر الشهير "سبيد" فرحة عارمة، بعد أن نجح أخيرًا في تحقيق حلمه من خلال لقائه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك، التي جمعتهما، مساء السبت، في كأس أمم أوروبا 2024.

وفي مقطع تم تداوله عقب المباراة، شوهد رونالدو وهو ينزل من سيارته قبل الرحيل من الملعب ليقابل سبيد، الذي بمجرد أن رآه سقط على الأرض من فرحته، قبل أن يقف مجددا ويحتضن النجم البرتغالي ويلتقط معه عدة صور.