نادين نسيب نجيم تكشف عن تلقيها قميصين موقعين من ميسي (فيديو)
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تلقيها هدية من ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عبارة عن قميصين موقعين منه، أحدهما لها والآخر باسم ابنها جيوفاني.
وشاركت الفنانة اللبنانية الشهيرة عبر خاصية "الاستوري" لحسابها على إنستغرام، فيديو للحظة توقيع ميسي على القميص وتبعتها برسائل شكر، قائلة: "شكرًا كثيرًا.. نحبك ميسي، يالها من مفاجأة رائعة!".
كما علقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي، قائلة: "جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".
وتُوج لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤخرًا بجائزة “ ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم بقطر.
وأسهم ميسي في فوز سان جيرمان مؤخرا على نانت، حيث سجل هدفًا رفع به رصيده إلى الهدف رقم 30، وصنع 20 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب (سجل 18 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع سان جيرمان و12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة بقميص "التانغو").
وبالإجمال وصل النجم الأرجنتيني إلى ألف مساهمة في مسيرته مع الفرق التي لعب لها وهي 701 هدف وقدم 299 تمريرة حاسمة في 840 مباراة.