نادين نسيب نجيم تكشف عن تلقيها قميصين موقعين من ميسي (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تلقيها هدية من ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عبارة عن قميصين موقعين منه، أحدهما لها والآخر باسم ابنها جيوفاني.

وشاركت الفنانة اللبنانية الشهيرة عبر خاصية "الاستوري" لحسابها على إنستغرام، فيديو للحظة توقيع ميسي على القميص وتبعتها برسائل شكر، قائلة: "شكرًا كثيرًا.. نحبك ميسي، يالها من مفاجأة رائعة!".

كما علقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي، قائلة: "جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".