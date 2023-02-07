مالاتيا سبور التركي يعلن وفاة حارسه أحمد أيوب بسبب الزلزال المدمر
أعلن نادي مالاتيا سبور التركي اليوم الثلاثاء وفاة حارس مرماه أحمد أيوب أصلان تورك، الذي كان ضمن المفقودين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الإثنين.
وضرب فجر أمس الإثنين، شمال سوريا وتركيا زلزال بقوة 7.8 ريختر مما نتج عن وجود الآلاف من الضحايا والمفقودين.
وكتب الحساب الرسمي لنادي مالاتيا سبور عبر موقع "تويتر"، رسالة نعى فيها حارسه، قائلا: "حارسنا أحمد أيوب، فقد حياته على إثر انهيار منزله بسبب الزلزال، أرقد في سلام، لن ننساك".
وتقرر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في تركيا وبينها الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب الزلزال القوي.
وقال محمد محرم قصاب أوجلو وزير الشباب والرياضة التركي في بيان للصحفيين "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، قررنا تأجيل كل الأنشطة الرياضية، كذلك تم تأجيل مباريات الدوري التركي بدرجاته المختلفة".
وأضاف "تم تأجيل كل البطولات التي تقام في تركيا لأجل غير مسمى".
وكانت منافسات الجولة 23 من الدوري التركي قد بدأت يوم السبت بـ 3 مباريات، ثم 3 مباريات أخرى يوم الأحد.
وكان من المقرر إقامة 3 مباريات أخرى يوم الإثنين، لكنها تأجلت بعد الزلزال.
المباريات التي تأجلت كانت بين عمراني سبور وأضنة ديمرسبور، فنرباهتشة وقونيا سبور، جيرسونسبور وقيصري سبور.