مالاتيا سبور التركي يعلن وفاة حارسه أحمد أيوب بسبب الزلزال المدمر

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي اليوم الثلاثاء وفاة حارس مرماه أحمد أيوب أصلان تورك، الذي كان ضمن المفقودين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الإثنين.

وضرب فجر أمس الإثنين، شمال سوريا وتركيا زلزال بقوة 7.8 ريختر مما نتج عن وجود الآلاف من الضحايا والمفقودين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مالاتيا سبور عبر موقع "تويتر"، رسالة نعى فيها حارسه، قائلا: "حارسنا أحمد أيوب، فقد حياته على إثر انهيار منزله بسبب الزلزال، أرقد في سلام، لن ننساك".