بروسيا دورتموند يجدد رسميا عقد يوسوفا موكوكو حتى 2026
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميا تجديد عقد الموهبة يوسوفا موكوكو، البالغ 18 عامًا، حتى عام 2026.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن نجاح مسؤولي دورتموند في التوصل لاتفاق مع المهاجم الشاب بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن صاحب الـ18 عاما، وقع بالفعل على عقد مع بروسيا دورتموند حتى صيف 2026، ليضمن النادي استمراره مع الفريق لفترة طويلة.
وبحسب التقرير، فإن عقد موكوكو الجديد يتضمن حصوله على مكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين يورو، فيما سيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 6 ملايين يورو.
وكان برشلونة أحد الأندية التي تسعى للظفر بخدمات المهاجم الألماني، صاحب الأصول الكاميرونية، رفقة تشيلسي الإنجليزي الذي كان يسعى لكسب خدمات اللاعب أيضا.
وكان موكوكو، المولود في الكاميرون، قد انضم لنادي بروسيا دورتموند عام 2016 وحقق سجلا تهديفيا هائلا على مدار مشواره بفرق الفئات العمرية المختلفة بالنادي، وكان ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.