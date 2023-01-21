بروسيا دورتموند يجدد رسميا عقد يوسوفا موكوكو حتى 2026

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميا تجديد عقد الموهبة يوسوفا موكوكو، البالغ 18 عامًا، حتى عام 2026.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن نجاح مسؤولي دورتموند في التوصل لاتفاق مع المهاجم الشاب بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل.