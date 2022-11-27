كارلوس كيروش يرد بقوة على انتقادات كلينسمان لمنتخب إيران
انتقد الألماني يورغن كلينسمان، النجم السابق والمدرب السابق للمنتخبين الألماني والأمريكي ولنادي بايرن ميونخ، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، وهاجمه بعد نهاية مباراة المنتخبين الإيراني والويلزي في نهائيات كأس العالم 2022.
وكانت إيران قد تغلبت على ويلز بهدفين دون مقابل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات في مونديال قطر 2022.
وقال كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن فوز إيران على ويلز، حين سئل عن الخدع التي يلجأ لها لاعبو المنتخب الإيراني خلال المباراة عبر ضرب لاعبي المنافس والتحايل على الحكام: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كيروش هو المدرب المناسب لهم، بعدما فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم وكذلك مع مصر".
وأضاف: "عاد مرة أخرى إلى إيران وقد سبق وعمل معهم في الماضي، والأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة في بلادهم، يذهبون كثيرًا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء، كذلك يحاولون التحدث مع الحكام المساعدين".
وتابع: "هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه، والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب أمريكا".
رد كيروش
ولم يتأخر رد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ووجه رسالة مفتوحة للنجم الألماني السابق يورغن كلينسمان وطالبه بالاستقالة من عضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وجاء في رسالة كيروش، عبر تويتر: "عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقول لك يورغن، أليس كذلك؟".
وأكمل: "حتى لو لم تعرفني شخصيًا، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متحيز، بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات بشأن ثقافة إيران وفريق إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".
وأردف: "على الرغم من كل شيء، نود أن ندعوك للحضور إلى مركزنا التدريبي للتواصل مع اللاعبين الإيرانيين والتعلم منهم عن البلد وشعبه وشعرائه وفنه وكل ما يتعلق بالثقافة الفارسية القديمة.. لاعبونا يحبون كرة القدم ويحترمونها، بصفتك أمريكيًا - ألمانيًا، نتفهم أنك لا تدعمنا. ليس هناك أي مشكلة".
واستطرد: "على الرغم من تعليقاتك المسيئة على (بي بي سي)، في محاولة لتقويض جهودنا وتضحياتنا وقدراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نحكم على ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائمًا موضع ترحيب في عائلتنا، في الوقت نفسه، نريد فقط متابعة قرار (فيفا) عن كثب في ما يتعلق بمركزك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة مركز التدريب الخاص بنا، تحياتي.. كارلوس".
ويحتل منتخب إيران المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن كل من إنجلترا وأمريكا صاحبي الصدارة.
وسيلعب منتخب إيران مباراته الأخيرة في المجموعة مع أمريكا الثلاثاء 29 نوفمبر على ملعب الثمامة.