كارلوس كيروش يرد بقوة على انتقادات كلينسمان لمنتخب إيران

انتقد الألماني يورغن كلينسمان، النجم السابق والمدرب السابق للمنتخبين الألماني والأمريكي ولنادي بايرن ميونخ، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، وهاجمه بعد نهاية مباراة المنتخبين الإيراني والويلزي في نهائيات كأس العالم 2022.

وكانت إيران قد تغلبت على ويلز بهدفين دون مقابل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقال كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن فوز إيران على ويلز، حين سئل عن الخدع التي يلجأ لها لاعبو المنتخب الإيراني خلال المباراة عبر ضرب لاعبي المنافس والتحايل على الحكام: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كيروش هو المدرب المناسب لهم، بعدما فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم وكذلك مع مصر".

وأضاف: "عاد مرة أخرى إلى إيران وقد سبق وعمل معهم في الماضي، والأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة في بلادهم، يذهبون كثيرًا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء، كذلك يحاولون التحدث مع الحكام المساعدين".

وتابع: "هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه، والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب أمريكا".